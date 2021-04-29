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Глава Института нацпамяти Украины раскритиковал марш к годовщине создания СС «Галичина»
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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал «недопустимым для европейской страны» прославление войск СС. Так он отреагировал на марш в честь годовщины СС «Галичина» в Киеве.
Глава Института нацпамяти, в частности, раскритиковал использование вышиванок во время марша.
«Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже шла бы эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, и я уверен, что это не поддерживает абсолютное большинство украинцев», – написал Дробович в Facebook.
Он предложил разобраться, почему появлялись нацистские добровольческие подразделения, к чему стремились люди, которые там служили, чтобы лучше понять «причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений».
«Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться», – добавил Дробович.
Ранее участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве.
В марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха
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«Марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина».
«Насколько я видел кадры, в этот раз на «марш вышиванок» вышло не очень много народу. Но все равно он оказался ярким событием. Это же мейнстрим. Они же победили в 2014 году, поэтому по-прежнему чувствуют себя хозяевами положения. И никакой еврей-президент – им не помеха. Нацисты недавно доказали, что могут без последствий для себя написать на здании офиса Зеленского «лох», оскорблять его самыми последними словами. Такая у нас сейчас реальность», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Если на шествие и отреагирует посольство Израиля, то все равно «без особых последствий» для двусторонних отношений. «Государственная политика Израиля не принимает во внимание факты проявления нацизма и фашизма на Украине», – посетовал эксперт.
В среду в Киеве прошел традиционный «марш вышиванок», посвященный дивизии СС «Галичина». Акция стартовала с Арсенальной площади и финишировала на Майдане. Правда, на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до сотни. Один из киевлян попытался сорвать шествие, обозвав участников шествия «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Марш косвенно осудила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована в оккупированном Львове в 1943 году. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, когда погибло более 500 человек. Летом 1944 года дивизию разгромила Красная Армия. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС признаны преступной организацией.
Посол Германии на Украине отреагировала на марш националистов в Киеве
Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, комментируя проведенный украинскими националистами в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина», заявила, что никакие волонтерские организации не должны ассоциироваться с СС (военизированные формирования нацистов во времена Третьего рейха).
«Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина». В мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие около 100 человек. Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!» – крикнул сторонникам акции мужчина.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»
Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.
Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
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Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия
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Украинская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости».
Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред.
Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.
Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
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В Киеве мужчина попытался прогнать устроивших марш в честь дивизии «Галичина» нацистов
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В Киеве в среду начался марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками».
«Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Он подошел к ним и заявил, что «фашистская символика запрещена», потому марширующим следует свернуть свою акцию, так как дивизия СС «Галичина» служила нацистской Германии.
Издание «Страна.ua» уточнило, что против марша выступил житель Киева Александр Мачаев. Он призвал участников акции «убираться в свою бандерландию» и «создавать там что угодно, хоть дивизию СС».
«Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента [не запрещает]», – сказал он.
«Марш вышиванок» был запланирован на 18:00, акция стартовала с Арсенальной площади, участники намерены дойти до Майдана, отметило издание.
К «маршу вышиванок» примкнули различные националисты, но всего на месте старта собралось не более 50 человек.
По данным УНИАН, количество участников увеличилось до 100 человек, они выстроились в колонну.
В начале января в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Дивизия СС «Галичина» создали 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе
Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики.
«Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости».
Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь.
По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
Напомним, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов
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Украинские силовики подвозят боеприпасы на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе на санитарных машинах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Народная милиция ЛНР зафиксировала использование ВС Украины автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения, передает РИА «Новости».
По словам Филипоненко, Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны украинских военных во время переговоров контактной группы по Донбассу в среду. Он пояснил, что «на санитарном автомобиле… на позиции в районе населенного пункта Катериновка [под контролем Киева] были доставлены два ящика патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7».
Офицер пресс-службы призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных правозащитных организаций обратить внимание на нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.
Ранее ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков. До этого сообщалось, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики.
Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза
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Увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов, сообщило Bloomberg.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
При этом в сообщении отмечается, что Коболев был «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла Украине «сократить бюджетный дефицит», однако внутри страны его критиковали за повышение тарифов на отопление.
Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.
Напомним, в июне 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, а ныне действующим президентом США Джо Байденом в 2016 году. В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения, и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации.
Участники переговоров по Донбассу обсудили политическое урегулирование конфликта
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в Контактной группе», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, такой подход пока не применяется украинской делегацией на заседаниях политической подгруппы Контактной группы, из-за чего «предметная и детальная работа по политическим аспектам урегулирования конфликта остается заблокированной». Однако участники заседания намерены разблокировать работу подгруппы таким же способом – исключив общественных экспертов. «Единственное, в чем сошлись все участники переговоров – Украина – по умолчанию в связи с отсутствием возражений, – работу подгруппы нужно и можно разблокировать по тому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа – без участия общественников со всех сторон», – отметил он.
Однако, добавил Дейнего, несмотря на то, что диалог в Контактной группе по политическим вопросам физически состоялся, конкретных результатов в ходе обсуждения добиться не удалось.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
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На Украине создали движение по борьбе с фашизмом
На Украине будет создано всеукраинское гражданское движение против фашизма, поскольку в стране «возрождается фашизм: все пропитывается нацизмом, уничтожаются памятники, коверкается героическая история», об этом заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Движение будет создано на платформе молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа», которое называется «Патриоты – За жизнь».
«Сегодня в Киеве пройдет марш чествования нацистской дивизии «СС Галичина», которая клялась в служении Гитлеру, а значит – причастна к боли, смертям и злу, в котором обличен фашизм. И этот марш дал старт новому гражданскому всеукраинскому движению борьбы против фашизма… Наша задача – сохранить историческую ценность, не дать подняться фашизму, сохранить наши жизни, остановить этот хаос, это безумие», – приводятся слова Кивы на сайте партии.
Депутат подчеркнул, что сторонники нацизма «чувствуют себя вольготно» именно благодаря позиции нынешней власти.
«Наша власть потакает и способствует возрождению фашизма, который отравляет умы и несет угрозу нашему обществу. Именно президент дает возможность нацистским молодчикам чувствовать себя вольготно в нашей стране. Но мы – потомки победителей, воспитанные на подвигах наших дедов, и мы обязаны поставить точку в этом безумии, объявить войну всем, кто исповедует ценности нацизма, кто причастен к предательству истории и людей, которые дали нам возможность сегодня жить и растить детей», – заявил Кива.
Он отметил, что организация будет действовать в строгом соответствии с законами Украины.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.
В январе 2021 года постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине.
В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве».
Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Донецк обвинил Киев в подмене постоянного прекращения огня временным
Представители Киева упорно пытаются заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе введением временных перемирий, заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.
«Посредники в лице Российской Федерации предложили сегодня на уровне Контактной группы согласовать заявление о задействовании с завтрашнего дня координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений режима прекращения огня», – говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР
«Однако, украинские переговорщики, на словах заявив о поддержке такой инициативы, на деле предприняли все, чтобы сорвать согласование реально действенного документа, прибегнув к своим традиционным методам подмены формулировок таким образом, чтобы вновь заменить обязательства по соблюдению постоянного прекращения огня на непонятные временные перемирия», – подчеркнула Никонорова.
Глава МИД ДНР напомнила, что координационный механизм предусмотрен дополнительными мерами по контролю за перемирием от 22 июля 2020 года, однако действие такого механизма с осени прошлого года заблокировано украинской стороной.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
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Украинцев призвали забыть о дешевом борще
На Украине произошел резкий рост цен на ранние овощи, этот процесс был вызван дефицитом урожая, заявил руководитель Союза украинского селянства Иван Томич.
По его словам, в апреле теплая весна так и не наступила. Урожайность, по разным оценкам, упала от 20% до 50%, а редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом, передает Vesti.ua.
Кроме того, по малым украинским хозяйствам ощутимо ударил локдаун на фоне пандемии коронавируса. Томич подчеркнул, что грядущим летом цены на продукты будут точно выше, чем в прошлом году. Хотя точные прогнозы по состоянию рынка давать еще рано.
«О дешевом борщовом наборе можно забыть. Площади посевов свеклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток», – отметил эксперт.
Ранее один из самых известных шеф-поваров на Украине Евгений Клопотенко призвал декоммунизировать национальную кухню.
В декабре украинскую блогосферу захлестнула волна раздражения, когда российский актер Андрей Бочаров мимоходом назвал борщ «русским».
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