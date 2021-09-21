Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

«Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС.

Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности.

«Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов.

Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений».

«В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборов президента России», – заключил Климов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России.

В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ.

16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс.