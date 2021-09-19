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Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы
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Россия передала в США материалы, подтверждающие претензии о вмешательстве в российские выборы, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы передавали материалы, полученные из Москвы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что в материалах «речь шла о непотребной деятельности группы берлинского пациента (речь идет об отбывающем срок за хищение Алексее Навальном)».
«На различного рода ресурсах публикуются данные, которые подрывают возможности реализации нашими гражданами конституционного права для выполнения гражданского долга», – рассказал Антонов.
Дипломат отметил, что Россия заинтересована в прозрачности выборов, чтобы можно было установить легитимность Думы и отсутствие проблем на выборах.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней
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Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.
По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.
Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.
В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке.
«Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он.
Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.
Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Захарова объяснила, почему не отменят закон об иноагентах
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Закон об иностранных агентах не отменят, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и пресекать влияние на российскую политическую жизнь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала сравнение законодательств США и России по поводу иноагентов, которое провело Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, отметив, что анализ был проведен «крайне некомпетентно».
Она напомнила, что «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был направлен против попыток фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой не был отменен, и использовался «как инструмент борьбы с иностранными СМИ».
«Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований», – подчеркнула Захарова.
Заключения о якобы репрессивном характере российского закона не соответствуют действительности, разница в законах заключается в том, что «что от драконовских мер, применяемых американцами, в России сознательно ушли».
«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции», – пояснила дипломат.
В России не любое физическое или юридическое лицо может получить статус иноагента, а заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, являются инсинуацией.
В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа.
В сентябре 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости.
В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС.
По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы.
Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию.
«Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля.
Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.
Политолог назвал три причины провала «Умного голосования»
«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование».
«У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник.
«Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации.
«Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник.
«Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог.
«Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин.
Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин.
Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией.
Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play.
В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.
ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах
Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК.
В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире.
«Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT.
Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось.
Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального.
Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.
Стала известна судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота
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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сделал пойманного на избирательном участке енота своим символом, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.
«Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что может быть мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», – цитирует РИА «Новости» Венедиктова.
В первый день выборов, 17 сентября, в Москве на избирательном участке №1262 москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии, полицейские ловили животное несколько минут.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Явка ко второму дню выборов превысила 31%
Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме.
«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости».
Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве
История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком.
Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице.
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Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом.
«Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении.
Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах.
Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.
Названы источники фейков о выборах в России
«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах.
«Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения».
«Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев.
Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев.
В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.
Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму
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Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.
Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС.
По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – пояснил он.
Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения в Краснодаре, где их познакомили с условиями работы наблюдателей, сообщает телеграм Общественной палаты России. Зарубежные гости высоко оценили организацию выборного процесса.
«Россия показала всему миру пример, как нужно проводить выборы, их организовывать, использовать технические средства и вовлекать гражданское общество. То, что я увидел в России, носит подлинно демократический характер», - отметил Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес, исполнительный директор фонда Contra-Peso.
«Я приехал из Швеции и считал, что моя страна имеет укорененную демократическую традицию. Но, побывав в этом центре, я понял, что даже шведы очень многое принимают на веру. Увидев вашу систему видеомониторинга, я понял, что РФ стремится именно к инновационному внедрению технологий, которые действительно обеспечивают прозрачность выборов», - признался Ян Магнус Стенлунд, автор и ведущий программ.
Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня.
Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.
Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках
Сигналы о нарушениях в ходе выборов весьма малочисленны, а большинство из них оказываются фейками. Ловить провокаторов позволяют системы видеонаблюдения на избирательных участках, сообщил газете ВЗГЛЯД член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков. Он назвал независимых наблюдателей главным источником объективных данных о ходе голосования.
«Ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), несмотря на многочисленные попытки хакерских атак из-за рубежа на наш портал nom24.ru, проводит работу по получению, обработке и проверке информации о ходе голосования на выборах, непрерывно и круглосуточно, начиная с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке», – говорит член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» и координатор ассоциации НОМ Алексей Песков.
По его словам, абсолютное большинство получаемых сообщений не содержат информации «о каких-либо проблемах». «Сигналы о нарушениях весьма малочисленны, каждое из них мы тщательно проверяем, привлекая электоральных экспертов. Большинство таких сигналов оказываются фейками, то есть недостоверной информацией», – уточнил Песков.
Координатор назвал целью провокаций «со стороны разных участников процесса» дестабилизацию обстановки на избирательных участках. «Однако то, что наблюдатели осуществляют фото и видео фиксацию всех инцидентов, позволяет идентифицировать провокаторов и нарушителей порядка, привлекать их к ответственности», – отметил он.
Эксперт подчеркнул, что главными и достоверными источниками объективных данных о ходе голосования являются независимые наблюдатели, «которые, как показывает практика, в полной мере применяют свои компетенции и знания, полученные в ходе обучения, организованного ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой для того, чтобы разрешать возникающие проблемы и пресекать попытки нарушений». «Я считаю, что такие масштабы общественного контроля на протяжении всех дней голосования и за различными формами голосования будет способствовать укреплению доверия к этим выборам и их результатам», – подытожил Песков.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов сообщил в субботу об отсутствии серьезных нарушений.
Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27
Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.
Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.
«Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.
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Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».
Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено.
Голосование в основной день выборов началось в России
В восточной части России уже начался третий день голосования на выборах в Госдуму – избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, то есть в 23.00 мск. На Камчатке и Чукотке выбирают депутатов федерального и региональных парламентов, также там проходят выборы в органы местного самоуправления. В регионах зарегистрировано 230080 избирателей и 32641 избиратель соответственно, передает РИА «Новости».
Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.
Пушилин назвал эпохальной возможность для живущих в ДНР россиян голосовать на выборах
Возможность живущим в Донецкой народной республике россиян проголосовать на выборах в Госдуму – это эпохальное событие для Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы однозначно, с учетом того, что сейчас граждане России, проживающие на территории Донецкой и Луганской народной республики, (могут) участвовать в выборах, голосовать за депутатов, конечно, смотрим оптимистично (на это). Это для нас рывок, это для нас эпохальное событие», – заявил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Он добавил, что абсолютное большинство жителей республики «смотрят только в сторону России», в том числе как можно более тесной интеграции.
«Люди говорят: мы хотим вернуться на свою большую родину. Это то, о чем люди мечтают, откровенно это так», – указал Пушилин.
По его мнению, несколько провокаций в адрес ДНР в последнее время были связаны с ситуацией с выборами в России.
Проживающие в ДНР россияне с 8:00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщала ранее руководитель информационного центра Анна Гайворонская. Кроме того, те, кто в упрощенном порядке получили российское гражданство, могут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать.