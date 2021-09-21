Газ в Европе подешевел до 853 доллара за 1 тыс. кубов

Стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке перешла к снижению и в моменте опускалась более чем на 50 долларов – до 853 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, по ходу торгов она достигала почти 920 долларов, а в 10.19 мск упала до 853 долларов, после чего отскочила и на 10.39 мск составляла 862 доллара, передает РИА «Новости».

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября – почти на 12%.

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за тысячу кубометров. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.