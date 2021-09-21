|
|
Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.
Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.
«Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».
«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.
«Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.
«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.
«Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.
Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.
«Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.
«Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем
|
|
Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.
Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».
«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.
Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.
«Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.
При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.
«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.
Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».
Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
В США назвали главный козырь российского Су-25
Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.
Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.
Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.
Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.
Франция заявила о двуличии и лживости США
|
|
Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа
Британии не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, заявил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс.
«Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс.
Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции.
В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы.
В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука
|
|
Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.
Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости».
Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
«В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала.
По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27
Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.
Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.
«Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.
-
Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».
Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено.
Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate
Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.
Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.
В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.
«Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.
До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите G7 под носом у Макрона
|
|
Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.
В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией.
Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция задалась вопросом о прочности альянса с США
|
|
США формируют конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан указал на «формирование новой стратегии, инициированное США». По его словам, «это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Министр также отметил, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона НАТО «начало обсуждение концепции альянса». Он сообщил, что «работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде». Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИДа, «повлияет на определение этой стратегии».
Ле Дриан отметил, что сделка «между США и Австралией была инициирована небольшой группой людей». Он выразил сомнения в том, что «все члены австралийского и американского правительств знали об этом». По его мнению, в сложившейся ситуации есть основания для того, чтобы Франция задала себе вопрос «о прочности альянса с США».
Он призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом». «Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года», – указал министр, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки
|
|
Евросоюз настаивает на получении разъяснений от США в связи с потерей Францией контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.
Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Японии захотели разместить американские ракеты средней дальности
Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити заявил, что считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности.
«Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа», – передает ТАСС слова Такаити в ходе дебатов на телеканале «Фудзи».
Она заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая.
Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию «крайне опасной» и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи.
17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата – Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал действующий глава правительства Есихидэ Суга.
В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.
Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности.
Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.
Евродепутат счел отзыв Францией посла из США спектаклем
США всегда будут считать Францию другом, но «другом второго ранга», заявил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Мариани сказал, что «США играют только за себя». По его мнению, ЕС «выиграет от того, что будет вести независимую от США политику». «Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», – приводит его слова ТАСС.
«Мы, конечно, видели, что Макрон отозвал послов, но это все <…> спектакль», – считает Мариани, выразивший уверенность, что «через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее». По его мнению, Франция «смирится уже с тем, что будет навсегда просто спутником политическим США». Он полагает, что развитие отношений двух стран зависит от результатов предстоящих президентских выборов во Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, конфликт Парижа с Вашингтоном повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, а также призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Париж назвал Британию «пятым колесом» в альянсе США и Австралии
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании, хотя та тоже входит в альянс AUKUS.
Как указал Ле Дриан, послов отзывают, чтобы «по-новому оценить ситуацию», но «в случае с Великобританией необходимости в этом нет», ведь Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса», передает ТАСС.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции
Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже.
«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости».
Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну.
«Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.
Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать.
В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.
Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.