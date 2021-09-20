Мишустин рассказал о помощи пострадавшим при стрельбе в Перми

Пострадавшие в результате стрельбы в Пермском государственном университете получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», – сообщил глава правительства, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что важно поддержать людей в такой сложный период.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

Кроме того, президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи со стрельбой в Пермском государственном университете.