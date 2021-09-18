Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах 18 сентября 2021, 18:53 Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК. В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире. «Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT. Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось. Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального. Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.

Депутат от КПРФ Бондаренко устроил дебош на избирательном участке 17 сентября 2021, 20:20 Текст: Вера Басилая

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил дебош на избирательном участке, пригрозив вызовом полиции и уголовным делом главе территориальной комиссии. Судя по кадрам видео, глава ТИК испугалась разбуянившегося депутата и пыталась отойти в сторону, но коммунист атаковал ее и не реагировал на призывы успокоиться со стороны свидетелей этого дебоша, пишет «АиФ». Очевидцы сообщают, что Бондаренко пытался сфотографировать паспортные данные членов ТИК, вел себя по-хамски. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, Бондаренко устроил провокацию на ровном месте, председателю участка вызвали скорую. Отметим, что это не первый скандал, связанный с именем коммуниста Бондаренко. В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России. В связи с этим ему предложили гражданство Украины. Песков объяснил дату на часах Путина во время голосования 18 сентября 2021, 15:00

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин не пользуется календарем, встроенным в часы, поэтому во время электронного голосования у главы государства была установлена другая дата, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», – сообщил Песков РИА «Новости». Ранее в СМИ обратили внимание на то, что в ходе электронного голосования у президента на часах установлено 10-е число, сам глава государства проголосовал 17 сентября онлайн. В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов 17 сентября 2021, 21:22

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций. «Это не первые и, думаю, не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательной системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – пояснил Малышев, передает РИА «Новости». По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей. «Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. В Кремле объяснили, как Путин проголосовал онлайн без телефона 17 сентября 2021, 21:06 Президент Владимир Путин проголосовал удаленно в первый день выборов, воспользовавшись гаджетом помощников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», – сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». На сайте Кремля опубликовано видеообращение главы государства по поводу проведения выборов в России. «Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате», – сказал президент. Он отметил, что система электронного голосования применяется во многих странах мира, она применялась и в Москве. На этот раз ей могут воспользоваться уже жители семи российских регионов. Напомним, Путин ранее признавался, что у него нет мобильного телефона. Он пояснял, что у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Памфилова возмутилась поведением кандидата от КПРФ Бондаренко 18 сентября 2021, 15:11 Поведение кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко на избирательном участке в Саратове было возмутительным, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. «Председатель комиссии слегла. Это как называется? Это законодатель? Он является местным депутатом, который должен способствовать тому, чтобы на участке все было нормально. Я даже не хочу давать никаких комментариев. Все все видят, все понимают», – сказала Памфилова в информцентре ЦИК, передает РИА «Новости». Глава избиркома Саратовской области Ирина Романова отметил, что выдержать эту ситуацию председателю комиссии помогли психологические тренинги для сотрудников избирательной системы. Ранее в Сети распространилось видео, на котором Бондаренко, баллотирующийся от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия – За Правду», «Яблоко», «Партия Роста», Российская партия свободы и справедливости, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и «Партия пенсионеров». Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85% 17 сентября 2021, 21:48

Фото: Pavel Golovkin/АР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

К 20.00 мск явка на выборах в Государственную думу приблизилась к 17%, сообщили в Центризбиркоме. На 20.00 мск явка составила 16,85%, сообщили в ЦИК, передает РИА «Новости». Там добавили, что в этой цифре не учитываются дистанционное электронное голосование. Между тем Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в первый день на онлайн-голосование явка по городу составила 58%. Группа разбора рассмотрела более 30 обращений наблюдателей, были аннулированы несколько урн с бюллетенями, всего обработано 450 обращений. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут. Второй день голосования начался в России 17 сентября 2021, 23:25

Фото: Камчатка Сегодня

Текст: Антон Антонов

В восточной части России уже начался второй день голосования на выборах в Госдуму – на Камчатке открылись избирательные участки. Как сообщается на официальном сайте Камчатского края, ровно в 20.00 (11.00 мск) первого дня голосования все избирательные участки закрылись. Вновь открылись они в 8.00 18 сентября (23.00 мск 17 сентября). Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев рассказал, что голосование на выборах в России идет штатно, нарушений мало, и они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. По его словам, достаточно высокая явка в первый день выборов обнадеживает с точки зрения окончательной явки, передает РИА «Новости». Он также обратил внимание на высокую явку на дистанционном электронном голосовании: «В основном она около 50%, но по некоторым субъектам даже больше, например, в Москве и Ростовской области. И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории России было правильным». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Специалисты отразили за день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования 17 сентября 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. «Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мосгоризбиркома. По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа. Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Формат российских выборов захотели использовать в Италии 18 сентября 2021, 01:18 Текст: Антон Антонов

Итальянские эксперты, которые работают в рамках Ситуационного центра Общественной палаты, отметили высокий уровень организации выборов и комфортные условия для голосования в России. Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения итальянской партии «Лига Севера» в Калабрии заявил: »Многие международные эксперты присутствуют и наблюдают за этим грандиозным по масштабам мероприятием». «Мы были приятно удивлены четкой организацией всего процесса голосования», – приводит его слова официальный телеграм-канал Общественной палаты России. Наблюдателей «потрясли некоторые детали, новшества», которых нет в Италии. Карфи отметил, что формат российских выборов станет «позитивным опытом, в том числе» для Италии. Наблюдение за выборами «позволит совершить некий культурный обмен между нашими странами», сказал Карфи, выразив намерение «экспортировать те новшества, которые сегодня увидели». Карфи сообщил о «большой общественной активности». По его словам, «люди с хорошим настроением и большой активностью приходят на избирательные участки и голосуют». Он выразил надежду, что россияне «проголосуют за светлое будущее». «Это то, чего мы вам желаем», – сказал Карфи. Доменико Ночерино, основатель и редактор журнала «Opinio Juris – Law and Politics Review», отметил, что Россия «прилагает большие усилия для того, чтобы привлечь молодое поколение к выборному процессу». Он также считает, что «возможность голосования онлайн» – это «опыт, который нужно перенимать», так как «в современных реалиях он упростит процесс голосования». «Наша миссия здесь заключается в том, чтобы передать через СМИ реальную ситуацию, которая происходит на местах, а не ту, о которой говорят некоторые СМИ, находясь на расстоянии. Нас потрясло то, что мы своими глазами увидели ситуацию, которая абсолютно отличается от того, что описывают западные СМИ, искусственно нагнетая обстановку. Мы увидели, что граждане России голосуют в спокойном режиме и удобном формате», – сказал он, сообщив, что наблюдатели «продолжат посещать избирательные участки и общаться с людьми». Напомним, явка на выборах в Госдуму в первый день составила 16,85%. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в России и преимущества онлайн-голосования. Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. ЦИК сообщил об отражении мощной DDoS-атаки на ресурсы избиркома 18 сентября 2021, 13:18

Фото: CHROMORANGE/Andreas Poertner/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Российский Центризбирком отразил во второй день голосования крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тыс. запросов, сообщил глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук. «Сейчас буквально около полудня была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тыс. запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать», – приводит РИА «Новости» слова Сокольчука. Он также добавил, что в первый день выборов зафиксированы три атаки из-за рубежа на ресурсы Центризбиркома. «За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной», – уточнил он. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее сообщалось, что специалисты отразили за первый день больше 100 DDOS-атак на системы онлайн-голосования. Напомним, что следственный комитет инициировал проверку по факту кибератак из-за границы на системы онлайн-голосования по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Все сервисы «Единой России» в первый день голосования подверглись атакам, однако атаки не нанесли ущерб и были отражены. Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома России, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Крыму сочли комичными санкции Киева из-за выборов в Госдуму 18 сентября 2021, 08:24 Текст: Наталья Ануфриева

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал комичным решение Украины ввести санкции за проведение выборах в Госдуму на территории России. Бобков заявил, что неадекватные оценки выборов со стороны Киева были ожидаемы, однако «другое дело, что все подобные решения как минимум комичные», и, «судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, – то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», передает РИА «Новости». «Объектом критики становятся не только процессы, происходившие некогда на территориях, входивших в состав Украины, но и в отношении самых авторитетных организаций, включая ООН», – указал он. Бобков подчеркнул, выборы в Крыму проходят со всеми канонами избирательного права. «Решения киевских властей никак не скажутся на жизни тех, кто организовывает выборы и принимает в них участие. Более того, я уверен, что для тех, кто являются кандидатами в депутаты и баллотируются от Республики Крым, напротив демарши Киева сформируют особую хорошую правильную спортивную злость, которая сделает кандидатов уже в статусе депутатов намного более эффективными, работоспособными и мотивированными», – сказал вице-спикер. Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе. Мосгоризбирком оценил итоги первого дня голосования в Москве 17 сентября 2021, 21:33 Первый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений, заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. В 20.00 закрылись все избирательные участки по Москве, электронное голосование продолжает идти, и будет идти круглосуточно, сказал Реут РИА «Новости». «Первый день прошел без существенных нарушений», – сообщил Реут. По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Политолог: Граждане оценили удобство дистанционного электронного голосования 17 сентября 2021, 21:15 Текст: Андрей Резчиков

«Большой интерес граждан к выборам объясняется тем, что кампания проходит в конкурентной атмосфере. Партии максимально мобилизовали свой электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму. «Явка избирателей в первый день голосования оказалось достаточно высокой. И, конечно, впечатляет активность на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Граждане оценили все удобства этой новой формы и практики проведения выборов», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков. Интерес избирателей к нынешним выборам связан с высокой политической конкуренцией, партии максимально мобилизовали свой электорат, уверен эксперт. «Трехдневный формат голосования тоже вызвал интерес. Нынешние выборы носят не рутинный характер, а сами по себе являются событием. В этом контексте привлекается внимание граждан не только в силу политических предпочтений, но и в силу того, что это интересная новация в нашей общественной жизни. Людям интересно все новое», – пояснил эксперт ЭИСИ. Между тем политолог обратил внимание на массированные интернет-атаки на ДЭГ, о чем ранее в пятницу рассказали в Центризбиркоме. Главным образом кибератаки велись с территории США. «Перед тем как ДЭГ заработала, критики и оппоненты всячески пытались поставить под сомнение ее надежность. Но сегодня мы видим, что система работает без сбоев. Попытки взломать ДЭГ можно рассматривать как форму иностранного вмешательства в российские выборы», – добавил Рудаков. По его словам, атаки осуществлялись именно с американской территории, потому что в США самый высокий уровень технологического развития. «Речь не идет о хакерах-кустарях, которые могли бы осуществлять атаки с территории Грузии или Украины. Это тщательно спланированные и профессиональные атаки», – уверен эксперт, предположив, что атаки могут быть связаны с политическими предпочтениями инициаторов подобного вмешательства. В свою очередь, несистемная оппозиция, добавил Рудаков, занималась распространением фейков. «В частности, в Санкт-Петербурге общественные активисты разоблачили попытку вброса фейка. Картинка на фейковой видеосъемке не совпала с данными видеонаблюдения. Это говорит о том, что технология видеонаблюдения, доступная наблюдателям от общественных штабов и кандидатов, работает очень хорошо», – подчеркнул собеседник. Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в России проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в России в первый день голосования составила 9,16% на 16.00 по московскому времени, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Сообщалось, что явка на выборах в Госдуму 17 сентября очень высокая, в шести субъектах, где проходило ДЭГ, она ушла за 30% . Число проголосовавших онлайн в Москве превысило отметку 1 млн человек. Президент Владимир Путин проголосовал онлайн, премьер-министр Михаил Мишустин также принял участие в ДЭГ. Позже стало известно о том, что проголосовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции. Иностранные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ и преимущества онлайн-голосования 17 сентября 2021, 20:40 Онлайн-голосование в России – хорошая идея, заявила депутат регионального парламента (ландтага) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный наблюдатель на российских выборах Ольга Петерзен. «Некоторые организации высказались, что не признают выборы в России действительными или честными. Однако я считаю, что нужно понаблюдать самому, поэтому я приехала в Москву. И уж тебе более я не считаю, что нужно высказываться заранее по той ситуации, которая еще не произошла», – сказала парламентарий «Известиям». По мнению Петерзен, у России и Германии должно быть одно общее. Немецкий политик указала на необходимость максимально демократичных и свободных выборов. Также она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив что у этого формата свои плюсы. При этом депутат ландтага указала и на сложности, например, в плане контроля процесса в течение всего этого времени. «Я приветствую решение дать возможность голосовать дистанционно в России. Это очень хорошая идея. Конечно, нужно гарантировать людям, что это будет анонимно. Если все эти аспекты приняты к сведению, то это очень хорошие идеи. Я надеюсь, что они могут быть применены не только в России, но и во всем мире», – добавила Петерзен. В Германии же на данный момент не обсуждается введение многодневного или дистанционного голосования, сообщила она, с сожалением отметив, что в этом плане ФРГ немного отстает от многих стран. Французский политолог, председатель «Коллектива Франция-Россия» Андре Шанклю заявил, что выборы в России в первый день голосования проходят прозрачно. «Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение», – цитирует Шанклю РИА «Новости». Он добавил, что уже присутствовал на выборах в России в 2017 году. «Если мы замечаем какое-либо нарушение, мы сразу информируем главу избирательного участка», – отметил эксперт. По его словам, в Ростовской области они пробудут все три дня голосования и намерены посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона. Между тем эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подвели итоги первого дня голосования на выборах. В течение дня эксперты получали информацию от наблюдателей со всей страны, проверяли ее и комментировали ситуацию, сообщается на сайте организации. По общему мнению, в целом выборы начались без серьезных процедурных нарушений. Как рассказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, на карту НОМ весь день поступают сообщения в основном информационного характера, сигналов о нарушениях немного, большинство из них не подтверждается при проверке. Эксперты отмечают, что серьезных нарушений в первый день голосования не было зафиксировано ни в одном регионе. Чаще всего наблюдатели сталкивались с мелкими недочетами – такими как случайная выдача избирателям, голосующим по открепительным удостоверениям или по системе «Мобильный избиратель» бюллетеней для участия в местных выборах на одном из участков в Чувашии или дублирование списков избирателей, которое возникло после расселения жилого дома в Оренбургской области. Все нарушения были оперативно устранены. Намного чаще общественным наблюдателям приходилось сталкиваться с фейковой информацией. Вероятно поэтому в первый же день голосования сайт ассоциации подвергся массированной DDoS-атаке. «Видимо по причине того, что мы быстро и с фактами на руках вскрываем такие случаи, наш сайт на протяжении дня сегодня подвергается DDoS-атаке. Атаки были зафиксированы из-за рубежа – Нидерланды, Украина, США. Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах Президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету», – рассказала член Общественной палаты России, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. Наиболее частый фейк – сообщения о «подвозе» избирателей на некоторые участки. С такими столкнулись наблюдатели из Ярославской, Тамбовской и ряда других областей, однако информация не подтвердилась: при просмотре видео с камер на этих участках повышенной активности зафиксировано не было – очередей не возникало, одномоментно получали бюллетени и голосовали не более трех человек. Такие сообщения эксперты отнесли к категории провокаций. Другая категория фейков – это сообщения, основанные на недостаточной осведомленности граждан о том, что именно является нарушением. Так, наблюдателям приходилось проверять сообщения о неправильно с точки зрения избирателей опломбированных урнах, хотя на самом деле пломбировка была выполнена корректно, реагировать на сообщения о том, что в кабинку зашли два человека, разъясняя, что это не нарушение, если это два избирателя. При этом подчеркивалось, что права находиться в кабинке в момент, когда человек совершает выбор, нет у членов комиссий и наблюдателей. В некоторых случаях информирование сотрудников того или иного предприятия о том, что сегодня начались выборы и у них есть возможность принять в них участие, было интерпретировано как принуждение к голосованию. Был случай, когда наблюдателей от одной партий смутили заявления на голосование вне помещений, заполненные одной рукой, и, хотя формального нарушения в этом не было, они были признаны недействительными. На другом участке заявки на голосование вне помещений были переданы в комиссию без указания контактов лица, передавшего заявку. Как выяснилось, работник службы соцзащиты оставили их на охране после закрытия УИК. Члены комиссии связались со всеми избирателями, подтвердили их запрос и внесли в реестр для голосования вне помещений. Также возникали вопросы по расположению видеокамер на участках – иногда приходилось поправлять их, чтобы в кадр попадало все, что должно контролироваться видеонаблюдением: урна для голосования, процесс выдачи бюллетеней и работы со списками избирателей, сейфы. Кроме этого наблюдатели получили несколько не подтвердившихся сообщений о незаконной агитации и попытках подкупа избирателей. Член Общественной палаты Волгоградской области, член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Антон Лукаш во время телемоста с Ситуационным центром НОМ назвал признаки фейковой информации. Ключевой – это отсутствие конкретики. «Как правило, ничего нельзя идентифицировать – там нечеткое фото, и какое-то эмоциональное сообщение, обратную связь установить невозможно», – сказал он, отметив, что возможность обратной связи является обязательным условием для сигнала о нарушениях на «Карту сообщений» НОМ. Лукаш также рассказал о работе международных наблюдателей в Волгоградской области. По его словам, в регионе работает международная делегация, в состав которой входят представители Сербии, Греции и ряда других стран. В течение дня международные наблюдатели посетили несколько участковых и территориальных избирательных комиссий и центр общественного наблюдения, где ознакомились с работой системы видеонаблюдения, получившей их высокую оценку. Особенно сильное впечатление, по словам Лукаша, на международных наблюдателей произвела возможность перемотки и просмотра видео за определенное время с определенного участка и то, что эти данные могут быть использованы как доказательство в судебном процессе. «Они назвали это уникальным решением», – подчеркнул эксперт. Он также сообщил, что 18 сентября в Волгограде пройдет круглый стол с участием российских и международных наблюдателей. Лукаш рассказал, что Волгоградской области общественные наблюдатели работают на каждом из 1473 участков, из которых девять созданы как временные. Всего в регионе прошли подготовку порядка 4 тыс. наблюдателей. Общественная палата области заключила соглашения о взаимодействии в наблюдении за выборами с 24 общественными организациями и политическими партиями. Эксперт назвал доказавшей свою эффективность модель наблюдения за выборами, предполагающую участие как неангажированных общественных, так и партийных наблюдателей. «В выборах участвуют 14 партий, и наблюдатель от каждой из них отстаивает интересы своей партии, это очень эффективный перекрестный контроль», – сказал он. Декан факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета имени Демидова, председатель Ярославского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Татьяна Акопова отметила высокую активность как избирателей, так и наблюдателей. По ее словам в первый день голосования в выборах приняли участие более 62 тыс. избирателей. Почти столько же – более 57 тыс. – сделали свой выбор с помощью процедуры дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Электронную форму волеизъявления предпочли 86 тыс. жителей региона, таким образом в первый же день явка в рамках процедуры ДЭГ составила более 60%. В общей сложности участие в выборах уже приняли порядка 12% избирателей Ярославской области Акопова назвала этот показатель «хорошим» для буднего дня. При этом по ее прогнозу, основная активность избирателей должна прийтись на воскресенье, 19 сентября. Как сообщила эксперт, серьезных нарушений в ходе голосования в Ярославской области выявлено не было. Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев обратил внимание на значительный интерес к наблюдению за видеотрансляцией с избирательных участков. Он сообщил, что в региональном центре общественного наблюдения помимо видеостены были оборудованы 20 компьютеров, на которых можно было смотреть трансляцию, и все 20 были постоянно заняты. «Преимущественно к нам приходили студенты юридических вузов, которым интересно погрузиться в этот процесс, тем более что в их присутствии обсуждаются конкретные рабочие ситуации. Были и просто любопытствующие», - отметил он. По мнению А. Бибарова - Государева, видеонаблюдение стало инструментом, который «успешно решает поставленную задачу по обеспечению чистоты сентябрьских выборов». МИД Молдавии выразило сожаление в связи с открытием Россией избирательных участков в Приднестровье 18 сентября 2021, 16:03 Текст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Молдавии сожалеет из-за того, что Россия открыла 27 избирательных участков на выборы в Госдуму на территории Приднестровья в связи с якобы невозможностью обеспечить безопасность голосования. «Касательно открытия избирательных участков в приднестровском регионе 19 сентября для выборов Государственной Думы Российской Федерации, Министерство иностранных дел выражает сожаление, что российская сторона, несмотря на последовательную позицию молдавских властей, действовала таким образом, который не соответствует принципу суверенитета и территориальной целостности Молдавии и двусторонней правовой базе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский МИД. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

В ведомстве отметили, что ранее посольство России в Молдавии в ответ на запрос об открытии участков получило уведомление об отсутствии препятствий для организации голосования в подконтрольных Молдавии населенных пунктах. «МИД просил российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участках в населенных пунктах в приднестровском регионе Молдавии, в том числе из-за невозможности обеспечения необходимых условий безопасности для проведения голосования», – добавили в ведомстве. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Молдавии организована работа 30 избирательных участков, из них 27 – на территории Приднестровья.