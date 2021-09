Полицейские пострадали во время столкновений на митингах против локдаунов в Австралии В центре Киева начался протест против вакцинации от COVID-19 18 сентября 2021, 14:42 Текст: Алексей Дегтярев

Противники вакцинации против коронавирусной инфекции провели протест в центре украинской столицы, возле Михайловского собора, сообщают украинские СМИ. Протестующие собрались на Софиевской площади с лозунгами «Стоп фейк пандемия» и «Против обязательной вакцинации», сообщает «Страна.ua». Митингующим не помешали собраться плохая погода и дождь, указало издание. Ране в субботу сообщалось, что минимум 10 сотрудников полиции пострадали во время столкновений с протестующими против локдаунов из-за коронавируса в австралийском Мельбурне. Во время акций протеста были задержаны 235 человек.

Трамп заявил об «упрямых и умных русских» 17 сентября 2021, 19:51

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить. Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News. Watch the latest video at foxnews.com «Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?» – сказал Трамп. «Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий. Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку. «Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий. «Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп. Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно. Напомним, Трамп в конце 2020 года переболел COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Фото: alexey.arestovich/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов. MERE – сеть магазинов в России, работающих под брендом Svetofor. Магазины открыты в России, Казахстане, Белоруссии и Китае. Сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE, ожидается открытие магазинов в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше. В августе Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев) – дочерней структуре одноименного российского банка – использовать торговую марку Сбербанк на территории страны. На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра. «Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости». Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. Секретарь СНБО Украины обвинил европейцев в потере Крыма и Донбасса 18 сентября 2021, 07:43

Фото: Yevhenii Liubimov/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Данилов сказал, что не будет «выяснять, что такое Венецианская комиссия», ему «все равно». По его словам, Украине «надо жить собственным умом» и «в своем доме наводить самостоятельно порядок». Он подверг критике «специалистов со всей Европы», которые уже «насоветовали, что делать и как жить» Украине. Как заявил Данилов, эти советы «привели к тому», что Украина «потеряла Крым», а также к конфликту в Донбассе, передает РИА «Новости». Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что рассмотрение закона об олигархах затягивают, чтобы его не успел принять действующий состав Верховной рады. По его словам, «олигархи пытаются сделать все возможное, чтобы закон об олигархах, который прошел первое чтение, не приняли». Он считает, что именно поэтому законопроект отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию, так как комиссия – «медленный институт». Министр предложил принять проект закона во втором чтении, а потом дожидаться выводов Венецианской комиссии, передает ТАСС. Напомним, СНБО Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» противоречит Конституции Украины и нарушает права человека. Венецианская комиссия 15 сентября приняла к рассмотрению украинский законопроект. На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ 18 сентября 2021, 11:12

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский. Землянский заявил в эфире «CapitalTV», что украинский химпром теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией, передает РИА «Новости». «Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей – 4 тыс. 298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно, сопоставима с нашей (украинской)», – рассказал он. Землянский также задался вопросом, как украинская химическая промышленность сможет конкурировать с белорусской, которая в будущем году будет получать российский газ по цене 128 долларов. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко пригрозила президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбой бывшего лидера страны Виктора Януковича из-за цен на газ. До этого украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. США посоветовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2» 18 сентября 2021, 09:44

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украине следует сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики, заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн. Хохштейн, который находится с визитом в Киеве, заявил в интервью изданию «Новое время», что советует украинской стороне «смотреть не узко» на «Северный поток – 2». Вместо этого стране следует сосредоточиться на «будущем» и осознать факт «изоляции» Украины от «современных энергетических систем мира и энергетической экономики», передает РИА «Новости». «Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью», – сказал советник. Он также отметил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон поднимался вопрос о развитии ядерной энергетики. «Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока – 2», – подчеркнул Хохштейн. Он призвал обсуждать не «новости прошедшего дня о том, где какая труба проходит», а интеграцию Украины в европейскую энергетическую систему. По его словам, киевским властям нужно проявить дальновидность, чтобы «встретить принципиально новое будущее». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Перед учениями с НАТО Киев не исключил обострения ситуации в Донбассе 18 сентября 2021, 04:19

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил о возможном обострении ситуации в Донбассе. Учения «Объединенные усилия – 2021» пройдут 22–30 сентября, «Быстрый трезубец – 2021» – 20 сентября – 1 октября. При этом Данилов заявил, что для Украины российско-белорусские учения «Запад» стали «вызовом». «Но я могу сказать, что у нас начинаются свои учения, и у нас учения постоянно проходят с нашими партнерами, странами-членами НАТО, прежде всего», – приводит его слова РИА «Новости». Данилов заверил, что Украина «не чувствует себя незащищенной на сегодняшний день». Отвечая на вопрос о том, возможно ли «обострение», Данилов сказал: «В любое время, если Путин примет такое решение». «Но мы понимаем, что это уже непростая ситуация, его тут точно никто не ждет, и никакой свободной прогулки, как он себе может нарисовать, для него не будет», – сказал секретарь СНБО. Напомним, Данилов заявил, что армия Украины может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к возможной гибели «сотен тысяч людей». Данилов исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями ДНР и ЛНР. Украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект «О государственной политике переходного периода». Документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19 17 сентября 2021, 15:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники МГУ с коллегами определили новый фенотип постковидного синдрома – синдром постковидной тахикардии, и начали разрабатывать подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни пациентам с этим диагнозом, сообщила пресс–служба вуза со ссылкой на статью в The American Journal of Medicine. «Помимо предложения международной группы ученых выделить синдром постковидной тахикардии как новое самостоятельное состояние после острого COVID–19 (новой коронавирусной инфекции), исследователи подробно описали вопросы эпидемиологии, предполагаемые механизмы, возможные варианты лечения и будущие направления клинических и фундаментальных исследований этого нового клинического синдрома», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. До недавнего времени исследования в области COVID–19, в основном, были сосредоточены на эпидемиологии, факторах риска тяжелого течения заболевания и определении оптимальных стратегий ведения пациентов. Однако появляется все больше свидетельств того, что COVID–19 может вызывать серьезные расстройства сердечно–сосудистой системы, которые продолжаются на протяжении более трех месяцев после заболевания. Это новое состояние классифицируется как постковидный синдром, но его клинические характеристики и стратегия лечения остаются неизвестными. Пациенты с постковидным синдромом имеют широкий спектр симптомов, включая усталость, боль в груди, снижение физической выносливости, когнитивные нарушения, одышку, длительную лихорадку, головную боль, потерю обоняния и вкуса, нарушения сна. В числе наиболее частых жалоб пациентов, перенесших COVID–19, учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца. «По данным крупных международных исследований, постковидным синдромом страдают около 60% переболевших COVID–19, у многих из них усталость, мышечная слабость и тахикардия продолжается в течение 6 месяцев или даже года после выздоровления. Принимая во внимание сотни миллионов зарегистрированных случаев заболевания, помощь пациентам с постковидным синдромом и, в частности, постковидной тахикардией, станет важнейшей задачей здравоохранения во всем мире», – сказал замдиректора по научной работе Медицинского научно–образовательного центра (МНОЦ) МГУ Симон Мацкеплишвили. По словам Мацкеплишвили, в настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии, а также нового подхода к его лечению. В отличие от существующих протоколов реабилитации, после перенесенного заболевания, как пояснил ученый, разрабатываемая схема лечения будет включать препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно–сосудистой и нервной систем. «Контроль состояния пациентов будет осуществляться, в том числе телемедицинской системой удаленного мониторинга жизненно важных параметров, также разработанной сотрудниками МНОЦ МГУ. Подобный подход сохранит здоровье и обеспечит нормальное качество жизни многим пациентам с постковидным синдромом», – добавил Мацкеплишвили. В МГУ напомнили, что с апреля по июнь 2020 года Медицинский научно–образовательный центр МГУ был перепрофилирован в COVID–госпиталь. Учеными и медиками МНОЦ был разработан уникальный протокол лечения COVID–19, позволивший добиться выживаемости более 99% из 424 пациентов с тяжелой формой заболевания. Ранее психиатр назвал негативные последствия COVID-19. Стала известна причина награждения Меркель орденом Свободы Украины 17 сентября 2021, 15:51 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за действия во время событий 2015 года и поддержку в ЕС антироссийских санкций, следует из пояснения к наградному листу, копию которого приводят украинские СМИ. В документе указывается, что благодаря «посредническим усилиям» Меркель в 2015 году «удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», передает ТАСС. Указывается, что Меркель – один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, и она лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ. Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства действующего канцлера ФРГ Украине с 2014 года составил около 1,4 млрд евро. О награждении Меркель орденом Свободы стало известно в августе, однако на тот момент полная формулировка обоснования не приводилась. Орден Свободы – это государственная награда Украины, которая присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. Секретарь СНБО Украины возмутился из-за вопроса на русском языке 18 сентября 2021, 09:51

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время брифинга устроил перепалку с журналистом, который задал вопрос на русском языке. Соответствующее видео опубликовал телеканал ZIK на YouTube. В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском, тот в ответ заявил, что «не совсем понял» его суть, передает РИА «Новости». «Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», – сказал он. Данилов заявил, что «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что чиновник является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык. «Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», – заявил Данилов. Ранее он предложил сменить письменность на Украине с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина собралась установить на Луне свой флаг 17 сентября 2021, 21:30

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Украина доставит свой государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана, на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit миссии на спутник Земли, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром». «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Укроборонпромом», в частности с ОАО «Меридиан», а также с КБ «Южное» и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене», – цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка, передает РИА «Новости». На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле. Сообщается, что сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Как отметили в концерне, информацию о радиации на Луне будут собирать датчики украинского производства, а происходящее на спутнике Земли будет транслировать камера. «Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – коммерческой программы обслуживания грузов на Луну», – отметили в пресс-службе концерна. Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк. Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций. На Украине согласовали поставку американского угля 18 сентября 2021, 11:47

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке двух партий энергетического угля, говорится в пресс-релизе организации. В пресс-релизе ДТЭК говорится, что это станет уже вторым «контрактом компании на импорт угля из США», первый на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля «был подписан с другим поставщиком в конце августа», передает «Интерфакс». Согласно ожиданиям, уголь доставят двумя судовыми партиями, первая придет в декабре текущего года, вторая – в январе следующего. В ДТЭК отметили, что данная договоренность является частью подготовки компании к отопительному сезону. В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как России придется спасать Украину от замерзания. Украина выдала Грузии обвиняемого в пытках при режиме Саакашвили 17 сентября 2021, 17:01 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший начальник военной полиции Грузии периода правления экс-президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава в пятницу выдан Украиной Грузии и доставлен в тюрьму в Рустави. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На родине, которую Кардава покинул в 2012 году после падения саакашвилевского режима, его обвиняют по 11 делам, среди которых пытки и организация насильственных действий сексуального характера. В частности, Кардава причастен к громким делам о насилии над заключенными в тюрьмах страны, издевательствах над оппонентами режима Саакашвили. Украина задержала его в 2018 году, когда бывший грузинский чиновник пытался попасть на ее территорию из Румынии по фальшивым документам. После этого велась подготовка к экстрадиции. Напомним, что ранее на разные сроки лишения свободы в Грузии были осуждены бывшие премьер, министр обороны, мэр Тбилиси и другие высокопоставленные представители окружения Саакашвили. Сам бывший президент сбежал на Украину, получил ее гражданство. На родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Секретарь СНБО Украины объяснил предложение перейти на латиницу 18 сентября 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу в качестве «приглашения к дискуссии». Данилов напомнил, что латинский алфавит используется в документации при транслитерации, в частности, в загранпаспорте и в водительском удостоверении. Как он пояснил, его слова о переходе на латиницу были ответом на вопрос, а не заявлением. Данилов отметил, что «это не позиция какая-то спонтанная». Секретарь СНБО считает, что украинское «общество должно быть готово, дискуссия должна быть в обществе». «Это приглашение к дискуссии, ничего плохого здесь нет», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заверил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точек зрения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД