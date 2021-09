Завершились учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины 18 сентября 2021, 01:42

Утвержден Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов, сообщила пресс-служба президента страны Владимира Зеленского. Сообщается, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа и утвердил бюллетень. В документе в числе основных направлений военной политики Украины названы «отпор и сдерживание вооруженной агрессии» России, восстановление территориальной целостности Украины, а также предотвращение военных конфликтов с другими странами, передает ТАСС. Планируется, что к 2030 году «силы обороны» Украины будут «объединены единым руководством и состоять из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой». Они должны «обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины». Указывается, что украинские войска должны быть готовы «к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно». При этом Киев видит силы Украины «проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности». Страна стремится к внедрению стандартов НАТО и участию в совместных операциях и учениях. Реализовать эти планы Киев собирается как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования, сказали в офисе Зеленского. В конце августа Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также названо противодействие России.

Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину 17 сентября 2021, 11:54

В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину. «Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости». В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе 17 сентября 2021, 12:39

Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости». «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков. Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении. На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений 17 сентября 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Отказ Украины от Минских договоренностей может стать «спусковым крючком» для отделения еще шести территорий, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он уточнил, что помимо Луганской и Донецкой народных республик, Украина может потерять еще шесть областей. Такая ситуация вполне вероятна при неподготовленном отказе Киева от Минских соглашений, что можно будет считать государственным преступлением, считает экс-замминистра. «Я имею в виду создание «народных республик» в каждой из этих областей по типу «ДНР» и «ЛНР» — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», – сказал Тука в интервью «Обозревателю», передает РИА «Новости». Он полагает, что Украине надо готовиться к выходу из соглашений, в том числе повышая обороноспособность армии. Однако Киев вряд ли решится на такой шаг, несмотря на все более частые заявления о нецелесообразности переговоров. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна с высказыванием Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе. На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку» 17 сентября 2021, 07:57

Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. «Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра. Как заявил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2». Арестович предложил переименовать Украину в СЗУ 17 сентября 2021, 21:42

Украину можно было бы назвать Соединенные Земли Украины, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <...> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», – заявил он в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что в стране есть много обособленных районов со своей культурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей, поэтому название «было бы в самый раз». Ранее Арестович заявлял, что борется за то, «чтобы мы называли войну правильно – русско-российская война. «Сейчас же идет русско-российская война, так, чтобы потроллить по-настоящему. Русь – это мы... русы, русины... Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», – говорил политик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, предложила назвать страну Укрусь. Зеленский создал группу для «нейтрализации рисков» «Северного потока – 2» 17 сентября 2021, 04:33

«В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северный поток – 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков», – приводит текст сообщения пресс-службы офиса президента Украины ТАСС. Рабочая группа, как отмечается в документе, «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере». Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2» даже после завершения строительства. Также в Киеве захотели получения письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. Стала известна причина награждения Меркель орденом Свободы Украины 17 сентября 2021, 15:51

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера ФРГ Ангелу Меркель орденом Свободы за действия во время событий 2015 года и поддержку в ЕС антироссийских санкций, следует из пояснения к наградному листу, копию которого приводят украинские СМИ. В документе указывается, что благодаря «посредническим усилиям» Меркель в 2015 году «удалось фактически остановить широкомасштабное военное вторжение России на территорию Украины, а также инициировать и обеспечить последовательную поддержку на уровне ЕС санкционной политики по отношению к Москве», передает ТАСС. Указывается, что Меркель – один из наиболее благосклонно настроенных к Украине немецких политиков, и она лично способствует широкой поддержке Киева в рамках проведения комплексных реформ. Общий объем финансово-технической и гуманитарной помощи правительства действующего канцлера ФРГ Украине с 2014 года составил около 1,4 млрд евро. О награждении Меркель орденом Свободы стало известно в августе, однако на тот момент полная формулировка обоснования не приводилась. Орден Свободы – это государственная награда Украины, которая присуждается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина. По состоянию на конец августа кавалерами ордена Свободы являются 74 человека, в том числе 22 иностранных гражданина. 29 сентября 2008 года первым орден получил король Швеции Карл XVI Густав. Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ 17 сентября 2021, 07:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Савченко, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров)? Мне очень интересно знать», – приводит слова экс-депутата Рады РИА «Новости». По мнению Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать. «Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», – предупредила Савченко. В четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Напомним, в четверг украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Киев обещал помешать работе российской торговой сети на Украине 17 сентября 2021, 22:19

Российская сеть дисконтных магазинов MERE (Svetofor) «на Украине работать не будет», заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов выразил в этом уверенность, комментируя сообщения СМИ о том, что MERE открыла супермаркеты в нескольких украинских городах. Данилов предложил «подождать», а также подчеркнул, что препятствовать MERE должны местные власти, передает РИА «Новости». Оценивая открытие супермаркета в Николаеве, секретарь СНБО призвал мэров, которые «позволяют, чтобы у них работала» MERE, «вообще думать, чем они там занимаются». Он раскритиковал глав городов, заявляющих, что «не имеют к этому никакого отношения». «Если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это», – сказал Данилов.

Украина доставит свой государственный флаг, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана, на Луну в 2022 году в рамках своей первой совместной с британской компанией Spacebit миссии на спутник Земли, сообщается на сайте госконцерна «Укроборонпром». «Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Укроборонпромом», в частности с ОАО «Меридиан», а также с КБ «Южное» и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене», – цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit Павла Танасюка, передает РИА «Новости». На Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле. Сообщается, что сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем в темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Как отметили в концерне, информацию о радиации на Луне будут собирать датчики украинского производства, а происходящее на спутнике Земли будет транслировать камера. «Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) – коммерческой программы обслуживания грузов на Луну», – отметили в пресс-службе концерна. Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства. «По поводу сметы, британская миссия – это более 5 млн долларов. Если говорим об украинской (миссии) – это, конечно, меньше, но это более миллиона долларов, может быть, полтора. Сложно сейчас сказать», – отметил Танасюк. Ранее на Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией. Напомним, в декабре украинский вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что значительная часть общегосударственной космической программы Украины предполагает привлечение иностранных инвестиций. На Украине заявили об отсутствии денег на развитие страны 17 сентября 2021, 08:45 Текст: Алина Назарова

Почти все расходы госбюджета Украины на 2022 год (90%) придутся на защищенные статьи, денег на развитие практически не будет, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко. «Абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом – это статьи защищенные, то есть, это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится», – отметил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укрлайф.тв». По его словам, бюджет остается «бюджетом физиологического выживания». Единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить доходы основного финансового документа – развивать экономику, резюмировал эксперт. Парламент Украины 16 декабря 2020 года принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Покрывать дефицит бюджета приходится за счет заимствований. По состоянию на 30 июля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,514 трлн гривен или 92,52 млрд долларов. Это 258,31% по отношению к доходам общего фонда государственного бюджета Украины в 2021 году. Общие выплаты по государственному долгу в текущем году должны составить 64,42% от доходов украинского бюджета или 627,05 млрд гривен (21,548 млрд долларов). В Киеве допустили возвращение Донбасса военным путем 17 сентября 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович допустил, что Донбасс может быть возвращен военным путем. «Мы не знаем как будет деоккупирован (Донбасс), мы готовимся к разным вариантам. Стратегия (власти) заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант «Б» – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую – военный путь», – заявил Арестович, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он озвучил один из сценариев, при котором, по его мнению, военный путь возможен – например, в случае болезни российского руководства. «И у нас есть три-пять суток, чтобы решить вопрос. Может и такой вариант будет когда-то», – подчеркнул Арестович. В апреле жители ДНР заявили о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. Украина выдала Грузии обвиняемого в пытках при режиме Саакашвили 17 сентября 2021, 17:01 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Бывший начальник военной полиции Грузии периода правления экс-президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава в пятницу выдан Украиной Грузии и доставлен в тюрьму в Рустави. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На родине, которую Кардава покинул в 2012 году после падения саакашвилевского режима, его обвиняют по 11 делам, среди которых пытки и организация насильственных действий сексуального характера. В частности, Кардава причастен к громким делам о насилии над заключенными в тюрьмах страны, издевательствах над оппонентами режима Саакашвили. Украина задержала его в 2018 году, когда бывший грузинский чиновник пытался попасть на ее территорию из Румынии по фальшивым документам. После этого велась подготовка к экстрадиции. Напомним, что ранее на разные сроки лишения свободы в Грузии были осуждены бывшие премьер, министр обороны, мэр Тбилиси и другие высокопоставленные представители окружения Саакашвили. Сам бывший президент сбежал на Украину, получил ее гражданство. На родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Долг украинским военным превысил 54 млн долларов 17 сентября 2021, 16:04 Текст: Алексей Дегтярев

Военнослужащие Украины не дополучили от минобороны страны порядка 1,46 млрд гривен (54 млрд долларов), сообщил офис уполномоченного Рады по правам человека. «На текущий момент задолженность Министерства обороны по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн гривен», – сказала глава офиса Людмила Денисова, передает ТАСС. Уполномоченный пояснила, что по этому вопросу ей поступают множество обращений военных и их семей. 1 млрд 271 млн гривен составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование «боевых выплат» военным, проводящим операции в Донбассе. Омбудсмен направила запрос первому вице-премьеру, министру экономики Алексею Любченко, с просьбой изучить ситуацию и найти пути решения проблемы. В Одесской области решили переименовать несколько улиц Терешковой 17 сентября 2021, 14:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Улицы имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой будут переименованы в трех селах Одесской области. Такое решение приняла комиссия совета объединенной территориальной общины региона, сообщили местные СМИ. Как сообщило издание «Думская», речь идет об улицах Терешковой в населенных пунктах Фонтанка, Крыжановка и Новая Дофиновка. Основанием для принятия такого решения, по данным издания, стало требование закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», так как Терешкова занимала должность в высшем органе власти – Президиуме Верховного Совета СССР, передает ТАСС. Новые названия улицам обещают дать с учетом мнения местного населения. Так, старостам сел поручено опросить жителей на эту тему. Кроме того, будет поднят вопрос о названиях улиц имени академика Сахарова, генерала Бочарова и Владимира Высоцкого. Однако окончательное решение примет объединенная территориальная община. В связи с инициативой переименовать улицы имени Терешковой с протестом выступила фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Фонтанском сельсовете. Депутаты утверждают, что смена названий происходит неправомерно. Еще одним аргументом против переименования, по их мнению, служит то, что Валентина Терешкова, как первая в мире женщина-космонавт, является для многих кумиром, а проживание на улице, носящей это имя, является для них предметом гордости. ОПЗЖ требует от сельсовета заняться более насущными проблемами региона. Напомним, в октябре 2017 года депутаты Одесского облсовета проголосовали за отмену утвержденного Михаилом Саакашвили переименования одесских улиц, в том числе проспекта Маршала Жукова, улицы Терешковой и улицы 25-й Чапаевской дивизии.