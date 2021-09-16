В Болгарской федерации художественной гимнастики отреагировали на критику судейства на ОИ

Судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио было справедливым, высказываемая критика не отвечает принципам честной игры, заявила генеральный секретарь Болгарской федерации художественной гимнастики Росина Атанасова.

Атанасова заявила, что «это не странно, это полное отсутствие принципов честной игры», так как, на ее взгляд, Болгария завоевала золотые медали «не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше», передает ТАСС.

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«Прежде лучшей была российская команда, сейчас – болгарская. Это спорт, в соревнованиях побеждает лучший. Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема», – подчеркнула она.

Атанасова добавила, что для Болгарии «это действительно большая победа, она является исторической». По ее словам, болгарские спортсмены стояли «у истоков создания художественной гимнастики, 70-летие которой мы будем праздновать в следующем году», и «с самого начала и до сих пор мы всегда были в четверке лучших в этом виде спорта, так что победа Болгарии удивлять не должна – мы имеем очень богатую историю».

Напомним, судейский скандал в художественной гимнастике разгорелся после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Играх в Токио.

Россия не согласилась с результатами соревнований, по мнению национальной федерации победу должна была одержать Дина Аверина. В международную федерацию был подан протест, по итогам проверки судейства олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости выявлено не было, в том числе в групповом многоборье, судейством которого российская сторона тоже осталась недовольна, в этой дисциплине победу одержали болгарские гимнастки, которые впервые в истории стали олимпийскими чемпионками.

Прежде россиянки на Играх не проигрывали на протяжении 25 лет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как гегемонию России остановили судейским беспределом.

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