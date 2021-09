Власти поддержали отмену обязательного техосмотра Правительство после съезда ЕР пересмотрит методику распределения средств на лесоохрану 13 сентября 2021, 13:55 Правительство в октябре в рамках реализации поручения президента Владимира Путина, данного на съезде «Единой России», утвердит методику распределения средств на лесоохрану, что позволит обеспечить круглогодичную охрану лесов от пожаров. На защиту лесов и борьбу с природными пожарами регионы получат дополнительно 24 млрд рублей до 2024 года. Общий объем субвенций регионам в 2022 году составит около 41 млрд рублей. Из них на профилактику и борьбу с лесными пожарами будет выделено около 14 млрд. В первую очередь, средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири, об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с зампредами правительства. «Средства прежде всего пойдут на профилактику и борьбу с пожарами в наиболее «горимых» регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Важно эти суммы закрепить как защищённые статьи, направленные только на цели профилактики и борьбы с пожарами», – сказал он, напомнив, что с момента передачи всех лесных полномочий в регионы в 2007 году впервые принято решение о финансировании указанных мероприятий в полном объеме. Борисов отметил, что правительство вместе с депутатами «Единой России» обсудили порядок расчёта нормативов затрат на охрану лесов от пожаров, а также методику распределения субвенций между регионами. «Новые принципы детально будут проработаны вместе с Минфином, и уже в октябре для справедливого распределения финансирования предлагаем принять новую редакцию постановления Правительства об утверждении методики распределения субвенций в области лесных отношений», – подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся на сайте «Единой России» Кроме того, регионы получат дополнительные средства не только на мониторинг и тушение лесных пожаров, но и на увеличение численности парашютно-десантных пожарных служб (почти на 1,4 тыс. человек) и авиаотделений (на 35 единиц). «Почти в три раза увеличим авиационное и наземное патрулирование лесов, сможем повысить эффективность и оперативность тушения лесных пожаров на малых площадях. Все регионы смогут обеспечить обнаружение пожаров на площади, не превышающей 200 гектаров, и их тушение в первые сутки. Это и есть залог будущего успеха», – заключил Борисов. Напомним, 31 августа во время заседания комиссии госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» с участием депутатов «Единой России» было принято решение об усилении мер по охране лесов от пожаров. Их реализации будет способствовать программа, о запуске которой президент Владимир Путин объявил на съезде партии. Комплекс мер поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. В ходе оперативного совещания Мишустин также сообщил, что кабмин поддержит законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер. Инициатива «Единой России» направлена на совершенствование законодательства в сфере технического осмотра транспортных средств. Сейчас законопроект об изменении процедуры ТО находится нa разработке и должен быть внесен в Госдуму уже на этой неделе, отметил Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит сократить количество техосмотров, которые проходят автовладельцы, с текущих 30 млн до 6-8 млн в год. Напомним, 7 сентября правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала инициативу депутатов «Единой России» об отмене обязательного техосмотра.

Сенатор Алексей Пушков заявил о холопской психологии властей Украины после предложения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. «Холопская психология в действии. А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее?» – написал Пушков в Telegram-канале. Сенатор напомнил, что поляки столетиями принуждали украинцев перейти на латиницу. «Как же незалежность? Гордость за свой язык?» – продолжил Пушков. По его словам, смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира. «В мозгах дело, в мозгах», – резюмировал он. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. По его мнению, это «язык цивилизованного общения». Он призвал ввести обучение английскому в детских садах Украины. На Украине призвали избавиться от границы с Польшей 12 сентября 2021, 14:35

Между Украиной и Польшей не должно быть границ, от них следует избавиться, скорее всего, однажды так и произойдет, заявил посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. «Например, граница существует между странами – членами Европейского союза, но на картах, по знакам на пути, можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германий, между странами Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» дипломата. Однако он также признал, что сегодняшняя Украина далека даже от Польши до вступления в ЕС. Чтобы решить проблему с границами на нынешнем этапе, Дещица призвал украинские и польские власти увеличить число погранпереходов: по его мнению, так можно будет быстрее попасть из одной страны в другую. В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс. Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Эксперт прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами Жванецкого 12 сентября 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами сатирика Михаила Жванецкого. «Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у людей горе, они хотят поторговаться. Нормально», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал сообщение источника РИА «Новости» в военном ведомстве Судана о том, что власти республики хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря. По имеющейся у источника данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. При этом источник отметил, что Россия еще не ответила на предложение. В середине июля МИД Судана опроверг предположение о давлении иностранных держав, в том числе Соединенных Штатов, из-за решения Хартума разместить ПМТО ВМФ России. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества. В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. В начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ. В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности. Грузинский дзюдоист научил российских олимпийцев кричать «Да здравствует Грузия!» 13 сентября 2021, 08:41

Тбилиси

Чемпион Олимпиады в Токио по дзюдо Лаша Бекаури рассказал о знакомстве с российскими спортсменами во время церемонии открытия соревнований, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В интервью телекомпании «Имеди» грузинский дзюдоист сказал, что «предложил российским волейболистам вместе прокричать «Сакартвелос гаумарджос» – «Да здравствует Грузия!». «И мы это сделали! А потом один из них меня спрашивает: «А что это значит?». Я ответил: «Что-то хорошее», – вспомнил олимпийский чемпион. Лаша Бекаури также сказал, что пожелал российскому волейболисту выиграть Олимпиаду. После войны-2008 между двумя странами нет дипломатических отношений, однако активно поддерживаются экономические и гуманитарные контакты. Зеленский выразил готовность обсудить с Путиным «оккупацию территорий» 12 сентября 2021, 15:53

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой будет обсуждаться вопрос «оккупированных территорий», заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России – в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине. Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», – приводит его слова РИА «Новости». Никифоров заявил, что против такой встречи выступает Москва, которая, по его словам, не намерена выносить на повестку этой встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» – отметил он. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин рассказал о своем сломанном носе 12 сентября 2021, 15:26

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос. «Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя. Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 12 сентября 2021, 15:19

Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин. «Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1». По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин. Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте. Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда 13 сентября 2021, 09:33

В крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти, сообщил источник. Этиленгликоль используют как компонент для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, кремов для обуви и антифризов. Попадание его в организм человека может привести к летальному исходу, передает «Пятый канал». 10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли. После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob 12 сентября 2021, 16:46

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях. По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала. По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации». Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство. Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутку на остановке 13 сентября 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы в рамках «Прямого разговора» рассказал, что сам выехал на конечную остановку маршрута № 35 и, как и другие пассажиры, не смог дождаться общественного транспорта. Во время прямого эфира с губернатором школьница Эвелина пожаловалась, что мерзнет на остановке, когда пытается уехать в школу и стоит там каждое утро по полчаса, передает РИА «Новости». «Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников – руководитель администрации Читы). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери, пенсионеры и так далее», – сказал Осипов. Губернатор отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21.00. Он находился там до 22.00 и не смог дождаться маршрутку. В России отреагировали на задержание Чехией участника «Крымской весны» 13 сентября 2021, 08:31

Задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти, который был одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов. «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал РИА «Новости» Молохов. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. «И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты», – подчеркнул Молохов. Также он отметил, что после задержания у Франчетти резко обострились имеющиеся хронические заболевания. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Эксперты: Задержанием Франчетти Чехия подтвердила статус враждебного России государства 13 сентября 2021, 11:44

«То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия?» – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя задержание в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. «Чехия подтверждает, что ее правильно включили в список недружественных России стран. Сам факт задержания россиянина по абсурдному обвинению украинской стороны показателен», – считает глава Союза политэмигрантов Украины, политолог Лариса Шеслер. «То, что Франчетти является сторонником воссоединения Крыма с Россией, является преступлением лишь на Украине. Причем здесь Чехия – непонятно, – отметила собеседница. – Кроме того, Франчетти не воевал с оружием в руках, не участвовал в событиях в Донбассе. Он был сторонником «Крымской весны», дежурил на перевале, препятствуя проникновению украинских диверсантов в Крым». Шеслер полагает, что «чешская сторона уже приняла решение о выдаче задержанного россиянина Украине». «В таком случае наверняка последует разрыв отношений между Москвой и Прагой, что больно ударит по экономике Чехии. А самого Франчетти, возможно, удастся включить в список для обмена удерживаемых лиц», – прогнозирует политолог. В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что «в последнее время из Праги поступило несколько заявлений, которые можно интерпретировать как нежелание Чехии идти на дальнейшую эскалацию с Россией». «Если это так, – рассуждает эксперт, – то выдача россиянина Украине была бы нелогичным шагом. Это спровоцирует новый виток кризиса в отношениях Праги с Москвой с негативными последствиями для Чешской Республики». При этом собеседник убежден, что Киев будет оказывать серьезное давление на Прагу. «В случае выдачи Франчетти, на Украине его ждет судебный процесс, причем Киев постарается его раздуть. В любом случае это может стать подарком для СБУ», – резюмировал собеседник. Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. К задержанному россиянину направили сотрудника консульского отдела посольства России. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом». «Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после (проведенного в Киеве форума) «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», – сказал он. Если Франчетти депортируют в Киев и поместят в застенки Службы безопасности Украины, то данный факт станет не только вопиющим нарушением норм международного права, добавил Молохов. По его мнению, «отныне нет никакой гарантии, что вас не похитят на отдыхе за границей» за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников. Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги 12 сентября 2021, 18:56 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги. «Председатель Следственного комитета России поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК. В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета России поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства». Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной. Теннисист Медведев стал победителем US Open 13 сентября 2021, 01:46

Россиянин Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, передает ТАСС. Общий призовой фонд US Open – заключительного турнира Большого шлема – составил 57,5 млн долларов. Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин. Сафин также побеждал на US Open в 2000 году. Россиянин Евгений Кафельников становился победителем турнира в Австралии (1999) и Открытого чемпионата Франции (1996). В женском разряде в последний раз из россиянок на турнирах Большого шлема побеждала Мария Шарапова в 2014 году во Франции. В минувшую субботу Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и В минувшую субботу Даниил Медведев одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Напомним, Медведев во второй раз пробился в финал US Open – в 2019 году он уступил в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю. Отметим, что в 2021 году возник повод говорить о возрождении в России большого тенниса. Компании «с мировым именем» обвинили в обмане властей России 13 сентября 2021, 08:37 Текст: Алина Назарова

Ряд компании «с мировым именем» предоставляют недостоверную информацию об утилизации товаров и упаковки, тем самым обманывая российское правительство, заявил глава Минприроды Александр Козлов. Глава ведомства напомнил о поручении президента Владимира Путина снизить к 2030 году захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%. В вопросе выполнения указания главы государства Козлов отметил важность отслеживать всю историю производимых товаров до того момента, как они пройдут сортировку и утилизацию. «То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», – рассказал Козлов РБК. Летом президент Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора. Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.