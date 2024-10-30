Выживший в Охотском море Пичугин вернулся в Бурятию

Tекст: Антон Антонов

Мужчина прибыл в Улан-Удэ утренним рейсом 30 октября, после того как выписался из больницы в Магадане и совершил пересадку в Москве, передает ТАСС.

Встречать Михаила в аэропорту пришли его родные и близкие, а также заместитель министра социальной защиты населения Бурятии Анатолий Кириллов. Чиновник сообщил, что власти Бурятии предложат Пичугину пройти реабилитацию.

«Окажем поддержку, компенсируем расходы на приобретение билета. Возможно, ему понадобится психологическая помощь, нужна будет поддержка в бытовых вопросах,» – заявил Кириллов.

Он добавил, что Пичугин находится в сложном психологическом состоянии, но от помощи не отказывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали несколько месяца назад, из них выжил только один – Пичугин. Он с братом и 15-летним племянником совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.

Открыто уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Пичугин с братом и племянником пытались пересечь 150 км на надувной лодке, которая предназначена для плавания не более чем в 5 км от берега.