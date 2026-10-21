Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали
Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.
Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
«Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.
Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.
Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.