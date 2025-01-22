Су-34 уничтожили склады боеприпасов и пусковые точки БПЛА ВСУ на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, российская авиация уничтожила несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов, материальным средствам и горючему, а также по пусковым точкам беспилотных летательных аппаратов.



По информации Министерства обороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Никифоровки, Северска, Николаевки и Серебрянки. В результате атак были уничтожены не только склады, но и узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника.

Кроме того, расчет гаубицы Южной группировки войск при помощи корректировки расчетов БПЛА уничтожил миномет в районе Васюковки. Артиллерия группы «Юг» также ликвидировала станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления беспилотниками, восемь артиллерийских орудий и восемь крупнокалиберных минометов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

На юге ДНР в результате ударов российских дронов были уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ.

