На Тайване число заболевших гриппом побило 10-летний рекорд

На Тайване за неделю число заболевших гриппом достигло 141 777 человек

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, количество обращений в больницы на Тайване с заболеванием гриппом за минувшую неделю достигло 141 777 случаев, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Заместитель главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Тайваня Ли Цзялинь сообщила, что число заболевших может продолжить расти.



Неделю ранее было зарегистрировано 139 613 случаев, что также было антирекордом за предыдущие десять лет. Отмечается, что на прошлой неделе зафиксировано шесть случаев смерти от гриппа, более 90% тяжелых случаев заболевания вызваны штаммом H1N1, известным как свиной грипп.

Тайваньские медики ожидают, что эпидемия достигнет пика к китайскому Новому году, который в этом году приходится на 29 января. Празднование на Тайване будет проходить с 25 по 31 января. Ожидается, что в течение праздничной недели гриппом могут заболеть не менее 150 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, из-за которого система здравоохранения страны оказалась перегружена, китайский метапневмовирус представляет угрозу для детей младше года из-за риска пневмонии, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями, а в британских больницах пациенты вынуждены ожидать неотложной помощи более двух суток из-за резкого увеличения числа больных гриппом.