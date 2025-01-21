В Ростовской области сбили три БПЛА

В районе Каменска-Шахтинского ПВО сбили три БПЛА, жертв и разрушений нет

Tекст: Евгения Караваева

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в Ростовской области, сообщил врио губернатора регона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

С 21.30 по московскому времени была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В районе Каменска-Шахтинского удалось сбить три БПЛА, не допустив их проникновения вглубь территории.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Информация о возможных разрушениях на земле в дежурные спасательные службы не поступала. Военные продолжают выполнять свою задачу и находятся в состоянии повышенной готовности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 12 беспилотников в районах Шолоховского и Чертковского за ночь 21 января, Всего российская ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА за ночь, почти половину из них над Брянской областью.