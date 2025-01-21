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Мишустин уволил Поликашина с должности замруководителя Роспотребнадзора
Алексей Поликашин покинул пост заместителя руководителя Роспотребнадзора по своей просьбе
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора по его просьбе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Документ с соответствующим решением размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указано, что Поликашин покидает пост по собственному желанию.
Алексей Поликашин занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 2023 года. До этого он был заместителем председателя Социального фонда России. Решение об освобождении от должности связано с его личной просьбой.