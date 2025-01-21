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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

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    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 22:29 • Новости дня

    Мишустин уволил Поликашина с должности замруководителя Роспотребнадзора

    Алексей Поликашин покинул пост заместителя руководителя Роспотребнадзора по своей просьбе

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора по его просьбе.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Поликашина от должности заместителя руководителя Роспотребнадзора, передает ТАСС.

    Документ с соответствующим решением размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указано, что Поликашин покидает пост по собственному желанию.

    Алексей Поликашин занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 2023 года. До этого он был заместителем председателя Социального фонда России. Решение об освобождении от должности связано с его личной просьбой.

    21 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом

    Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

    Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.

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    20 января 2025, 22:55 • Новости дня
    Падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО уничтожили несколько дронов в небе над Воронежской областью, после падения которых на нефтебазе произошло возгорание, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, российские ПВО и средства РЭБ в Лискинском районе Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских БПЛА, что привело к падению одного из дронов на территорию нефтебазы, где произошло возгорание.

    Гусев подчеркнул, что несмотря на пожар, пострадавших нет, а угрозы для населения отсутствуют. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – отметил он. Губернатор предупредил о возможности новых атак БПЛА в регионе.

    Сообщается, что на данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, которые контролируют ситуацию.

    Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили четыре украинских беспилотника за полчаса в Белгородской и Курской областях.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 Мая, Путина ждут в КНР на 80-летие победы над Японией
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин получил приглашение приехать в Москву на празднование 9 Мая, а российский президент Владимир Путин приглашен в Пекин на мероприятия 3 сентября, посвященные 80-летию победы над Японией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    На праздничные мероприятия в честь Дня Победы, 9 мая, в Москву пригласили многих глав государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил Ушаков, передает «Интерфакс». Он отметил, что в рамках взаимного обмена приглашениями, российский президент Владимир Путин также приглашен в Пекин.

    Торжественные мероприятия в китайской столице пройдут 3 сентября и будут связаны с 80-летием победы над Японией, а также окончанием Второй мировой войны. Китайская сторона уже направила приглашение российскому лидеру для участия в этих событиях.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    21 января 2025, 07:44 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников

    Средства ПВО за ночь перехватили 55 украинских БПЛА над шестью регионами России

    Российская ПВО за ночь сбила 55 украинских беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за ночь уничтожила 55 украинских БПЛА, почти половину из них над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурными средствами ПВО было уничтожено 22 беспилотника над Брянской областью, 12 – над Ростовской областью, 10 – над Смоленской областью.

    Кроме того, над Воронежской областью было сбито шесть аппаратов, четыре над Саратовской и один над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Ростовскую область в районах Шолоховского и Чертковского, силы ПВО сбили дюжину дронов. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил об отсутствии пострадавших.

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    21 января 2025, 02:55 • Новости дня
    Макрон усомнился в быстром завершении конфликта на Украине

    Макрон заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго, и подчеркнул необходимость переговоров для обеспечения мира и безопасности в Европе.

    По словам Макрона, для достижения мира и безопасности в Европе необходимы переговоры между европейскими странами, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Задача сегодня состоит в том, чтобы дать Украине средства для выживания и вступать в любые будущие переговоры с позиции силы. Задача завтрашнего дня, когда военные действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения войны на ее территорию, что станет гарантией нашей собственной безопасности», – заявил Макрон.

    Как отметили журналисты, эта речь Макрона была завуалированным посланием президенту США Дональду Трампу, который ранее обещал быстрое завершение украинского конфликта после своего избрания.

    До этого Макрон обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским перспективы размещения иностранных войск на Украине. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения команды президента Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введению миротворцев ЕС и Британии.

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    21 января 2025, 01:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по водоканалу в Запорожской области

    Украинские войска нанесли девятый за день удар по водоканалу в Пологах

    Tекст: Максим Попов

    Вооруженные силы Украины атаковали территорию городского водоканала в Пологах, Запорожская область, повредив здания и транспортные средства, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в результате атаки было повреждено остекление здания водоканала, а также гражданский автомобиль. Кроме того, сгорел скутер, принадлежавший одному из сотрудников учреждения. Это нападение стало девятым по счету за понедельник, передает ТАСС.

    До этого Рогов сообщил, что украинская армия предприняла серию атак на Мелитополь, Бердянск и Токмак в Запорожской области с помощью дронов и РСЗО.

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    21 января 2025, 02:26 • Новости дня
    В Курской области нашли тела гражданских с пулевыми и осколочными ранениями

    Минобороны сообщило о телах гражданских лиц с пулевыми и осколочными ранениями в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    В Курской области, в селе Русское Поречное, освобожденном от украинских военных, обнаружены тела гражданских с признаками насильственной смерти, передает РИА «Новости». Отмечается, что тела были найдены в подвалах домов, у всех жертв зафиксированы пулевые и осколочные ранения.

    Как отметил боец 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север», вероятнее всего, людей сначала подвергли гранатной атаке, а затем добили выстрелами из автоматов.

    «Пулевые у всех, осколочные. Скорее всего, туда гранату кинули, а потом просто добили. Во втором подвале двое гражданских мужчин, связанные, замученные. В третьем подвале женщина с мужчиной лет сорока. У мужчины в груди огнестрел, пулевое, у женщины в затылке два», – сказал он.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    21 января 2025, 07:37 • Новости дня
    Российские силы захватили Зеленый Гай в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска установили контроль над Зеленым Гаем в Харьковской области, вследствие чего украинские силы были вынуждены отступить ночью, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие захватили населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко отметил, что после продолжительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий, силы РФ смогли улучшить тактическое положение своих войск в данном районе, взяв его под полный огневой контроль.

    Эксперт добавил, что украинские солдаты, оставшиеся в Зеленом Гае, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, ночью покинули свои позиции и отступили в направлении Боровской Андреевки.

    Ранее сообщалось, что российские войска активно штурмуют позиции противника в районах Купянска, Волчанска и Липцов на Харьковском направлении. По словам главы российской региональной администрации Виталия Ганчева, особые успехи достигнуты в районе поселка Двуречная, который находится под огневым контролем российских войск.

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    21 января 2025, 05:36 • Новости дня
    Спецслужбы ДНР задержали украинского шпиона в Мариуполе

    Спецслужбы ДНР задержали жителя Мариуполя за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Максим Попов

    Контрразведчики ДНР задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки, передает УФСБ, пояснив, что задержанный собирал данные о российских войсках.

    Спецслужбы ДНР задержали шпиона ГУР Минобороны Украины в Мариуполе, передает ТАСС. Как сообщили в региональном УФСБ, задержанный подозревается в государственной измене и шпионаже в пользу украинских властей.

    В сообщении отмечается, что мужчина начал сбор информации о дислокации российских сил еще до получения гражданства РФ. После того как он получил российский паспорт, он продолжал передавать данные о местонахождении и передвижении российских войск по заданию украинской разведки.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 275 «Государственная измена» и 276 «Шпионаж».

    До этого стало известно, что в Севастополе задержан местный житель, подозреваемый в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    21 января 2025, 03:58 • Новости дня
    Обломки дронов вызвали пожары в Смоленской области

    Падение обломков дронов в Смоленской области привело к пожарам и повреждениям

    Tекст: Максим Попов

    В Смоленской области зафиксированы возгорания крыш и повреждения окон из-за падения обломков украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

    Как отметил Анохин в Telegram, в результате падения БПЛА на земле и на крышах некоторых зданий возникли пожары. Также были повреждены окна жилых домов, добавил он.

    На местах происшествий работают оперативные службы, занимающиеся устранением последствий инцидента и обеспечением безопасности жителей. По словам Анохина, все необходимые меры по ликвидации последствий приняты.

    Ранее сообщалось, что падающие БПЛА вызвали пожар на нефтебазе в Воронежской области.


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    21 января 2025, 06:04 • Новости дня
    Российские войска вытеснили ВСУ на западные окраины Двуречной

    Российские войска вытеснили ВСУ на западные окраины Двуречной Харьковской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска продвинулись на юге и севере Двуречной, вклинившись в оборону ВСУ более чем на километр, что вызвало панику среди украинских солдат, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, в результате активных действий ВС России в районе Двуречной были уничтожены украинские позиции, а противник отступил, передает ТАСС.

    Марочко также отметил, что расширение двуреченского плацдарма вызвало панику среди украинских солдат. Он подчеркнул, что в рядах ВСУ отмечены случаи саботажа приказов командования и дезертирства. По его словам, российские войска продвинулись на юге и севере Двуречной, вклинившись в оборону украинских войск более чем на километр.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинские войска пытались отрезать часть российских подразделений от основных сил, зайдя в тыл под Двуречной, но потерпели неудачу и потеряли взвод хорошо обученных штурмовиков. ВС России расширили плацдарм на юге Двуречной Харьковской области до 5 км и углубились в оборону ВСУ на 1,5 км.

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    21 января 2025, 12:40 • Новости дня
    Reuters: Чехия заменит российскую нефть на поставки через Трансальпийский нефтепровод

    Tекст: Александра Юдина

    Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL, модернизация которого уже завершена, пишет Reuters.

    По данным издания, Чехия намерена со второго квартала увеличить поставки нефти через Трансальпийский нефтепровод TAL, передает РИА «Новости».

    Этот шаг позволит Праге отказаться от использования российского нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о долгожданном освобождении от «шантажа Москвы», однако, по его словам, обрывать все связи с Россией Прага пока не спешит.

    Модернизация нефтепровода TAL позволила увеличить его пропускную способность вдвое, до 8 млн тонн в год. TAL снабжает шесть НПЗ, в том числе Фобурский в Германии, откуда нефть поступает на чешские НПЗ Кралупский и Литвиновский.

    Сертификация TAL еще не завершена, но оператор уверен в его готовности обеспечить Чехию нефтью в случае перебоев с российскими поставками.

    Чехия, как и другие страны ЕС, столкнулась с проблемами после прекращения поставок российской нефти морем в декабре 2022 года.

    Несмотря на исключения для «Дружбы», Чехия ищет альтернативные источники нефти. Эксперты считают, что замена российской нефти может привести к подорожанию топлива в Чехии и усложнению процесса закупок.

    Страны ЕС, такие как Германия, уже сталкивались с подобными проблемами, что в некоторых случаях приводило к сворачиванию производства и закупке готовых нефтепродуктов.

    Эксперты предполагают, что полный отказ ЕС от российской нефти возможно реализовать физически, но это будет крайне невыгодно для европейцев.

    Тем временем Венгрия и Сербия решили ускорить строительство нефтепровода между странами из-за санкций США, влияющих на энергетическую безопасность Европы. Ранее сообщалось, что Сербия обратилась к России за помощью в строительстве нефтепровода через Венгрию к «Дружбе».

    Вице-премьер Александр Вулин заявлял, что Сербия планирует договориться с Венгрией о строительстве нового нефтепровода для соединения с трубопроводом «Дружба» в 2025 году.

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    21 января 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокое сожаление в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. В своем обращении российский лидер попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек. Ранее сообщалось, что в отеле турецкой провинции Сивас произошел взрыв бытового газа, сообщалось о четырех пострадавших.

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    21 января 2025, 05:18 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении техники и личного состава ВСУ на юге ДНР

    Tекст: Максим Попов

    На юге ДНР уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ в результате ударов российских дронов, сообщили в военном ведомстве.

    По данным командования, в ходе продвижения вглубь обороны противника операторы FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки, передает ТАСС.

    Также были поражены две боевые бронированные машины, танк, инженерная техника и личный состав ВСУ. В течение последней недели подразделения «Восток» при поддержке артиллерии и беспилотной авиации освободили населенные пункты Времевка и Нескучное, говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся значительные потери в районах Константинополя, Нового Комара, Богатыря и других. При этом ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и ряд единиц техники, включая танк и французские артиллерийские установки Caesar.

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    21 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Депутат Чаплин допустил новую индексацию пенсий в феврале

    Депутат Чаплин допустил увеличение пенсий до 9,5% в феврале при поддержке правительства

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что пенсии могут быть дополнительно проиндексированы до 9,5% в феврале, что позволит пенсионерам получить увеличенные выплаты, включая компенсацию за январь.

    По его словам, если правительство одобрит повышение пенсий до 9,5%, вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры смогут получить увеличенные выплаты уже в феврале, передает RT.

    Вопрос индексации пенсий стал особенно актуальным из-за инфляции и роста цен в России. Потенциальное увеличение до 9,5% может повлиять на финансовое положение пенсионеров, особенно в начальный период года.

    Напомним, экономист Игорь Балынин заявил, что в 2025 году пенсии россиян будут повторно пересчитаны с учетом инфляции в 9,52%, что позволит повысить их размер.

    Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что объем социальных пенсий в России планируют увеличить на 14,75% в связи с очередной индексацией социальных выплат для различных категорий граждан.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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