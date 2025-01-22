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Суд продлил арест подрывника Серебрякова до 24 апреля 2025 года
Серебрякову продлили арест по делу о подрыве и переквалифицировали обвинение
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года и изменил квалификацию его обвинения.
Как сообщает ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить арест Евгению Серебрякову до 24 апреля 2025 года. Серебряков обвиняется в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.
Согласно материалам дела, Серебрякову переквалифицировали обвинение с покушения на убийство на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Обвинение также включает незаконный оборот взрывчатых веществ.
Ранее Серебряков был депортирован из Турции в Россию после объявления его в международный розыск. В конце июля 2024 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов, Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его родители навещали сына в московском СИЗО, сообщил его брат Алексей Серебряков.