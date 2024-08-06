Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Родители навестили подрывника авто в Москве в московском СИЗО
Родители обвиняемого в подрыве авто в Москве Евгения Серебрякова навещали сына в московском СИЗО, сообщил его брат Алексей Серебряков.
Он уточнил, что родители ездили в Москву к брату, где ему можно передать передачки в СИЗО, передает РИА «Новости».
Утром 24 июля в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который находился в автомобиле.
Вечером того же дня столичный суд заочно арестовалСеребрякова по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.