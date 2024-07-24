Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Источник: Подозреваемый в подрыве машины в Москве мог доехать до места на такси
Подозреваемый в причастности к подрыву автомобиля в столице мог прибыть на место на такси, сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, подозреваемый добрался до места совершения преступления на такси, машину осматривают следователи и криминалисты, сообщил собеседник ТАСС.
Утром 24 июля автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство. После детонации пострадавший перебинтовывал себя сам, хотя ему оторвало ступни ног.
Расследование дела передали в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве.