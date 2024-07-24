Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.3 комментария
Дело о взрыве автомобиля в Москве передали в управление по особо важным делам ГСУ СК
Расследование уголовного дела о взрыве автомобиля в северной части столицы передали в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве, сообщили в ведомстве.
Руководитель ГСУ СК по столице Андрей Стрижов распорядился передать дело в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Напомним, утром 24 июля в Москве взорвалась Toyota, пострадал один человек. МВД сообщило, что взрыв произошел из-за детонации взрывного устройства, преступление квалифицировано как покушение на убийство.