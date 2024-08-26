Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Обвиняемый в подрыве машины в Москве внесен в список террористов и экстремистов
Обвиняемый в подрыве машины в Москве Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов
Арестованный по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», – приводит ТАСС выдержку из сообщения.
Напомним, что утром 24 июля в результате взрыва автомобиля во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы пострадали два человека.
По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который находился в автомобиле.
Вечером того же дня столичный суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Позднее он частично признал вину.