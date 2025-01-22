Бывший сотрудник СК украл 7 млн рублей у осужденного главы УФНС

Бывший сотрудник СК Александр Избенко присвоил 7 млн рублей изъятых у осужденного главы УФНС Владимира Шелепова

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бывший заместитель руководителя управления ГСУ СК РФ Александр Избенко обвиняется в присвоении более 7 млн рублей у Владимира Шелепова, экс-руководителя управления ФНС по Ростовской области, осужденного за взятку. Избенко входил в следственную группу по делу Шелепова с 2018 по 2020 годы. В ходе обыска у Шелепова были изъяты крупные суммы в долларах и рублях, которые Избенко хранил в своем кабинете.



Деньги были заявлены как вещественное доказательство в 2019 году, но к октябрю 2023 года Избенко присвоил их себе. В связи с этим государство предъявило иск к Избенко на сумму 19 млн рублей. Ленинский суд приговорил Шелепова к 11 годам колонии за взятку в размере 93 млн рублей и содействие в уклонении от уплаты 4 млрд рублей налогов.

Дело Избенко рассматривается в Басманном суде Москвы. Ему вменяются 16 эпизодов преступлений с общей суммой похищенного более 185 млн рублей. В сентябре 2023 года Избенко подал рапорт об увольнении из СК и выехал в Донецкую Народную Республику, но был задержан и арестован в ноябре.

В СК Избенко участвовал в расследовании резонансных дел, включая крушение самолета Falcon во Внуково в 2014 году, теракт над Синайским полуостровом в 2015 году и нападение на казанскую гимназию в 2021 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя главы администрации городского округа Руза обвиняют в получении взятки в размере 325 тыс. рублей, и она была помещена под домашний арест. Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, в которой мошенники с использованием дипфейка похитили более 1 млн рублей у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика. Мужчина, протаранивший несколько автомобилей и пытавшийся въехать в храм во Владивостоке, оказался бывшим следователем Александром Голуженко, который ранее был оштрафован за неповиновение полиции в Хабаровске.

