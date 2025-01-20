Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Чиновницу в подмосковной Рузе обвинили в получении крупной взятки
Заместитель главы администрации городского округа Руза обвиняется в получении взятки в размере 325 тыс. рублей, она помещена под домашний арест, сообщили в региональном главке СК России.
По информации правоохранительных органов, чиновница получила деньги от представителя коммерческой компании за подписание актов выполненных работ, которые фактически не были выполнены, передает РИА «Новости».
Следователи сообщили, что женщина признала свою вину в ходе допроса. Ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения должностным лицом взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.
В субботу сообщалось, что в подмосковной Рузе сотрудники силовых структур задержали чиновницу администрации городского округа по подозрению в коррупции. В декабре в Москве задержали экс-замминистра просвещения по подозрению в хищении.