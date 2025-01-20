Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.8 комментариев
Задержан курьер по делу о хищении 1 млн рублей у разведчика Лазовика
Следователи установили соучастников, похитивших 1 млн рублей у разведчика Лазовика
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему, по которой мошенники с использованием дипфейка похитили более 1 млн рублей у 92-летнего советского разведчика Геронтия Лазовика.
Следователи продолжают устанавливать соучастников телефонного мошенничества, жертвой которого стал советский разведчик Геронтий Лазовик, передает ТАСС. Преступники, используя дипфейк представителей московской власти, убедили 92-летнего пенсионера передать им более 1 млн рублей, якобы для участия в спецоперации.
«Установлено, что совершение преступления было спланировано группой лиц, роли каждого участника были четко определены заранее. В настоящее время установлен и задержан курьер, который получил от Лазовика часть похищенных денег. Остальные участники преступной схемы устанавливаются», – сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, не исключено, что организатор преступной группы может находиться за пределами России, возможно на Украине. Представитель правоохранительных органов отметил, что рассматриваются и другие версии.
Курьер, задержанный по делу, находится под следствием и ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 1 млн рублей.