Задержан курьер по делу о хищении 1 млн рублей у разведчика Лазовика

Следователи установили соучастников, похитивших 1 млн рублей у разведчика Лазовика

Tекст: Максим Попов

Следователи продолжают устанавливать соучастников телефонного мошенничества, жертвой которого стал советский разведчик Геронтий Лазовик, передает ТАСС. Преступники, используя дипфейк представителей московской власти, убедили 92-летнего пенсионера передать им более 1 млн рублей, якобы для участия в спецоперации.

«Установлено, что совершение преступления было спланировано группой лиц, роли каждого участника были четко определены заранее. В настоящее время установлен и задержан курьер, который получил от Лазовика часть похищенных денег. Остальные участники преступной схемы устанавливаются», – сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, не исключено, что организатор преступной группы может находиться за пределами России, возможно на Украине. Представитель правоохранительных органов отметил, что рассматриваются и другие версии.

Курьер, задержанный по делу, находится под следствием и ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у него более 1 млн рублей.