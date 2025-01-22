Квачков не смог оспорить трехлетний надзор в суде

Мосгорсуд оставил в силе надзор для Квачкова с запретом на массовые мероприятия

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Московский городской суд утвердил решение Дорогомиловского суда о введении трехлетнего административного надзора за полковником в отставке Владимиром Квачковым. В рамках надзора Квачков обязан дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Также ему запрещено посещать массовые мероприятия до 2027 года.



Защита Квачкова оспаривала это решение, подчеркивая, что оно незаконно. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений. Суд отметил, что Квачков не участвовал в разбирательстве, так как находился в походе.

В материалах суда отмечено, что судимость Квачкова не снята и не погашена, а ранее он дважды совершал аналогичные административные правонарушения. Суд подчеркнул, что надзор необходим из-за степени опасности преступлений, совершенных офицером в отставке, а также для защиты общественной безопасности.

Квачков был ранее осужден за организацию вооруженного мятежа и терроризм. В 2013 году его приговорили к 13 годам колонии, срок позже сократили до 8 лет. В 2019 году он вышел на свободу. Летом 2023 года его оштрафовали за дискредитацию ВС РФ и негативные посты в «Одноклассниках».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший полковник ГРУ Владимир Квачков был обвинен в дискредитации Вооруженных сил России. Также Квачков был оштрафован по решению Тверского суда Москвы. После этого осужденный Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре.

