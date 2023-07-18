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18 июля, вторник | Последнее обновление — 21:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
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Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
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Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Минобороны опубликовало видео с ударом возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны показало кадры удара возмездия за теракт на Крымском мосту
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент пуска ракет для удара возмездия по украинским объектам за теракт на Крымском мосту.
Целями стали объекты в Одессе, в частности судоремонтный завод, где готовились беспилотные катера для диверсии.
Как сообщили в Минобороны, Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
Минобороны: Военные биологи США создают управляемые эпидемии
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Работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять, рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины и других стран Кириллов отметил, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кириллов также указал, что рост заболеваемости нехарактерными инфекциями в ЕС указывает на искусственные очаги из-за деятельности военных биологов США.
По его словам, американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания, и могут в лабораторных условиях получать инфицированных комаров и клещей.
«С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков, в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы», – отметил Кириллов.
Ранее Кириллов сообщал, что США выводят популяции насекомых – переносчиков Эболы, гепатита B и ВИЧ.
В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
Глава крымского парламента Константинов предложил нанести удары по мостам через Днепр
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Российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах Москвы на теракт на Крымском мосту.
По его словам, нужно нанести удары по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская армия. «Это надо было сделать давным-давно», – сказал Константинов РИА «Новости», добавив, что Киев давно перешел все возможные линии и России уже «нечего стесняться».
При этом, считает глава крымского парламента, одними мостами ограничиваться не стоит. По его мнению, ударить стоит также по украинской столице. «Коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. … Все начинается с Киева. … Нужно его лишить способности к управлению армией», – сказал Константинов.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Российские войска продвинулись на 1,5 км на Купянском направлении
В последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Продвижение составило до двух километров по фронту и до полутора – в глубину, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ около Калиново, Кисловки, Берестового, а также Табаевки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Недалеко от Котляровки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.
Политолог: Ответ России на теракт на Крымском мосту будет взвешенным и сильным
Политолог Мартынов: Россия не поддастся на провокации ВСУ и ответит на теракт на Крымском мосту взвешенно
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Противник пытается спровоцировать нас на резкий и необдуманный ответ на теракт на Крымском мосту. Но Россия не поддастся на провокации и примет взвешенное решение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту.
«Атаке ВСУ на Крымский мост президент дал однозначную оценку – это террористический акт, причем абсолютно бессмысленный с военной точки зрения. Кроме того, в результате этого чудовищного преступления погибла семейная пара, а их дочь осталась сиротой», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Россия, безусловно, ответит на это. Но наш ответ должен быть сильным, взвешенным и продуманным. Нет сомнений, что противник пытается спровоцировать нас на резкие и необдуманные действия. Да, у нас в стране есть те, кто даже придерживается такой логики, но Россия не может позволить себе таких решений», – отметил он.
«Глава государства взял в свои руки координацию работы по ликвидации последствий теракта. Это отличительная черта нашего президента – он всегда быстро и эффективно организовывает работу государственных структур в зоне ЧП», – добавил политолог.
«Несмотря на то что ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать Крымский мост, он все выдерживает. Наши инженеры и строители подтвердили свой высочайший профессионализм и доказали, что этот мост сделан на века. Движение транспорта уже запущено в реверсивном режиме. Властям Украины никогда не удастся отрезать наш Крым от континентальной части России», – заключил Мартынов.
Накануне президент России провел совещание по ситуации после теракта на Крымском мосту. Он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам. Также Путин отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста. Глава государства подчеркнул, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту, необходимые предложения готовит министерство обороны.
Вице-премьер Марат Хуснуллин с места теракта доложил, что железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию. По его словам, один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движения поездов, а железнодорожные строители проводят обследования для определения объема работ.
Он также заявил, что опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет. По словам Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров. Вице-премьер пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение для легкового автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.
Напомним, в понедельник украинские власти организовали террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Крымского моста.
Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на Крым становятся все масштабнее
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ВСУ пытались перегрузить российские системы ПВО при помощи нескольких малых групп БПЛА. Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили нападение противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские военные отразили ночную атаку украинских беспилотников по Крыму.
«Ночной налет беспилотников на Крым – логическое продолжение атак на полуостров в воскресенье и понедельник. Предыдущие нападения носили разведывательный характер: ВСУ искали бреши в российских системах РЭБ и ПВО. Мы видим, что действия противника постепенно становятся все масштабнее, в частности, растет число задействованных БПЛА. Думаю, что украинские военные продолжат серию атак на Крым» – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.
«Противник использовал 28 дронов, которые двигались в сторону полуострова малыми группами с разных направлений. Бороться с таким количеством целей сложно. ВСУ рассчитывали перегрузить российские системы ПВО за счет массовости аппаратов» – подчеркивает собеседник.
«Тем не менее ВС РФ вновь успешно отбили атаку противника. Многие дроны были посажены силами РЭБ, что говорит о высоком технологическом уровне нашей армии. Однако России не следует останавливаться на достигнутом. Всегда есть аспекты, которые стоит улучшить» – отмечает эксперт.
«В ближайшем будущем необходимо разработать устройства нового поколения, например, магнитное оружие, с помощью которого можно выжигать электронику внутри беспилотников на безопасном расстоянии. Это важная задача, которая потребует больших финансовых и временных вложений» – акцентирует собеседник.
«Облегчить противодействие атакам противника «здесь и сейчас» позволят превентивные удары по местам сборки БПЛА ВСУ и по складам с вооружениями. Кроме того, необходимо менять дислокацию наших систем РЭБ, вводить ложные дивизионы и имитировать работу ПВО на некоторых участках полуострова. Тогда ВС РФ смогут обмануть противника, вынудив его бить по некорректным координатам» – резюмирует Кнутов.
Ранее в ночь на вторник, 18 июля, ВС РФ отразили атаку БПЛА на Крым. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что было уничтожено 17 беспилотников, еще 11 были подавлены средствами РЭБ. В ведомстве отмечают, что жертв и разрушений на земле нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военных. Кроме того, он призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
За последние три дня ВСУ предприняли несколько атак по полуострову. В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
Тогда ВС РФ ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала взаимосвязь атак БПЛА на Севастополь и удара по Крымскому мосту, а также писала о способах защиты Крымского моста.
В Британии стали изучать подбитые на Украине российские танки
Начштаба обороны ВС Британии Радакин заявил об изучении подбитых на Украине российских танков
Несколько российских танков, пораженных во время боев на Украине, доставлены в Британию, где изучаются военными экспертами, сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.
Радакин сообщил газете The Daily Telegraph, что «это очень важно», поскольку Британия является членом «клуба стран», которые обмениваются информацией друг с другом в ситуациях, когда в их распоряжении оказывается военная техника из России или другой страны, «которая может представлять опасность».
Адмирал отметил, что ученые, которые работают на британский штаб обороны, действуют «на уровне профессиональных патологоанатомов». Они, по его словам, анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна, передает ТАСС.
Радакин пояснил, что такой анализ позволяет понять, как работает чужая техника и как ей можно противостоять, как сделать броню более эффективной, как подавить системы связи и гарантировать, что британцы смогут пробить их защиту.
В публикации уточняется, что технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, известной тем, что там среди прочего изучается химическое и биологическое оружие.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные горят лучше советских.
Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
Мишустин анонсировал наращивание поставок истребителей пятого поколения в ВС России
Российская армия будет получать больше истребителей пятого поколения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», – цитирует премьер-министра ТАСС.
В России к истребителям пятого поколения относится Су-57.
В июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что объемы поставок в ВКС России Су-57 увеличат в 2023 году.
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Депутаты приняли законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан. Предельный возраст военнообязанных, которые относятся к первому разряду, повышается до 40 лет, ко второму разряду – до 50, к третьему разряду – до 55 лет, передает ТАСС.
Кроме того, новые нормы предусматривают иностранным гражданам право на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что их должностные обязанности не связаны с гостайной.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Минобороны Британии призвало «инвестировать в танки»
Уходящий в отставку британский министр обороны Бен Уоллес призвал «инвестировать в танки»
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Великобритании следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии объявления новых планов по повышению боеготовности вооруженных сил Соединенного Королевства на фоне войны на Украине.
Уоллес дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что британские власти будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся глобальной картине». Также Лондон намерен сделать приоритетными направлениями для инвестиций науку и технологии.
Ранее Уоллес говорил, что к 2025 году численность полностью обученных британских солдат сократится до 73 тыс. – это наименьший показатель в истории страны. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 82 тысячи, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам министра, фундаментальный урок Украины заключается в том, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Министерство обороны Британии собирается инвестировать в танки, которые, по оценкам главы ведомства, являются «фундаментальной частью армии». При этом вложения должны стать залогом того, что машины хорошо обслуживаются и могут быть эффективно задействованы, добавил Уоллес.
Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что у Британии осталось всего 40 боеспособных танков.
Ожидается, что во вторник Лондон объявит о новом плане по повышению боеготовности, включая перечисление 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) на пополнение боеприпасов и запасов, истощенных в результате войны на Украине. Кроме того, будут выделены 400 млн фунтов стерлингов (456 млн евро) на модернизацию жилья для семей военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Уоллес, который занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года, намерен уйти из правительства Британии в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы–1» или скачками.
Российские военные отбили пять атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Минобороны: ВС России отбили пять попыток ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества
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Группировка войск «Центр» отразила пять атак украинских националистов, пытавшихся вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук уточнил, что попытки наступления предприняли подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники. Противник в результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией отступил, понеся потери в живой силе и технике, передает ТАСС слова Савчука.
Кроме того, на Сватовском направлении 66-й мехбригада ВСУ предприняла две попытки атаковать российские позиции, но потерпела неудачу.
Под Красным Лиманом авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Также удары нанесены по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов.
16 июля авиация группировки российских войск «Центр» в ходе более чем 40 вылетов нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины.
ВС России получили новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
Минпромторг: Уралвагонзавод отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
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Российские войска получили очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-72Б3М от Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»), сообщили в Минпромторге.
В сообщении ведомства отмечается, Уралвагонзавод нарастил темпы производства за последний год более, чем в три раза, и сейчас поставил очередную партию. В Минпромторге отметили, что такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО, передает ТАСС.
Отмечается, что очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б с приведением к виду Т-72Б3М, глубокая модернизация танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля» говорит не только о эффективности производственной системы Уралвагонзавода, но и о квалификации и самоотверженном труде всех работников концерна УВЗ.
«Все задачи, которые ставит перед нами государство в деле обеспечения армии надежной военной техникой, коллектив Уралвагонзавода выполняет качественно и в срок. Это доказывают неизменно хорошие оценки, которые получает бронетехника Уралвагонзавода от военных, участвующих в специальной военной операции. Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий концерна «Уралвагонзавод» была проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», – отметил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
Ранее Ростех отправил в войска экспериментальную партию самоходных минометов «Дрок».
Дрон «Кукушка» создали в Екатеринбурге для бойцов спецоперации
Аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине, создали в Екатеринбурге.
Дрон «Кукушка» весит чуть больше килограмма и может нести одновременно три боеприпаса. Дальность приема составляет четыре километра. Беспилотник может использоваться для разведки и атаки позиций противника. Под нагрузкой дрон развивает скорость до 65 километров в час, при этом весит чуть больше килограмма, сообщает Ura.ru.
Всего создано два прототипа. Первый уже готов к серийному производству, а второй готовят к патентованию. Один такой дрон стоит порядка 200–250 тыс. рублей, но при серийном производстве будет дешевле.
«Основная задача нашей разработки – уменьшение потерь среди солдат, прототип готов к серийному производству, и мы в поисках потенциальных инвесторов», – сообщил создатель «Кукушки».
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