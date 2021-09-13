В России разработали стратегию развития финрынка до 2030 года

Министерство финансов совместно с Банком России подготовили и представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

«Стратегия развития финансового рынка до 2030 года – это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнёрстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. Цель документа – повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом», – сообщается на сайте регулятора.

Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению.

«При реализации стратегии особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, развитию маркетплейсов и Open API, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка», – указывает Минфин.

Одной из главных задач документа также является развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса. Стратегическая задача регуляторов – создавать благоприятные условия для развития финансового рынка, в том числе устраняя искажения и барьеры, препятствующие его развитию, с использованием имеющегося инструментария.

Отмечается, что среднесрочный горизонт планирования политики по развитию финансового сектора сохраняется в Основных направлениях развития финансового рынка РФ, проект которых на 2022-2024 годы прошел общественные консультации.

«Тактическим документом реализации стратегии будет дорожная карта по реализации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Все три документа обеспечат комплексный и синхронизированный подход к стратегическому планированию развития финансового рынка правительством РФ и Банком России», – указывает Минфин.

Кроме того, правительство и Банк России продолжат борьбу с денежными «суррогатами» в экономике. По мнению регулятора, криптовалюты в отличие от цифровых валют центральных банков не обладают важными свойствами денег, у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России может оказаться и выше 7%.