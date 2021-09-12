Район нахождения ВС США на севере Ирака подвергся ракетному обстрелу

Вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака в воскресенье упали по меньшей мере три ракеты, сообщает Reuters. По словам очевидцев, ракеты упали на территорию, где размещены ВС США.

Очевидцы слышали шесть взрывов. Сообщений о жертвах не поступало. Телеканал Rudaw сообщает, что ракеты были выпущены с беспилотника, передает ТАСС.

Напомним, 27 августа глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал США на необходимость извлечь уроки «после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана». В тот же день американская военная база на границе Ирака и Кувейта поверглась ракетному обстрелу. В конце июля В МИД России предложили США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

В конце июля район расположения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу из реактивной системы залпового огня «Катюша». Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам.

27 июля США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. Президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация).

В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

17 июня Палата представителей США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.