Район расположения посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

Район, где расположено посольство США в столице Ирака Багдаде, подвергся ракетному обстрелу, сообщают местные СМИ.

Агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщило, что обстрел якобы был произведен с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО «Катюша». Система противовоздушной обороны C-RAM не смогла отвести ракеты на достаточное расстояние, в результате ряд обломков упали на автомобиль и дом в районе аль-Мансур, передает РИА «Новости».

«Зеленая зона» Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака.

Отметим, что инцидент произошел после новостей о том, что США решили вывести войска из Ирака, что ранее уже произошло в Афганистане и привело в всплеску активности запрещенного в России движения «Талибан».

Так, в четверг стало известно, что восемь военных погибли, еще трое пострадали при ночной атаке талибов на КПП в районе Кузбахар афганской провинции Нангархар, сообщил источник в органах безопасности страны. Он не привел других подробностей инцидента.

При этом ранее стало известно, что в Афганистане ликвидировали командира спецподразделения талибов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Россия готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники.

Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны. При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.

Между тем США выразили обеспокоенность из-за продвижения талибов в Афганистане. Шойгу заявлял, что миссия США и Североатлантического альянса в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей.

Также президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (террористическая организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Таким образом, Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится. Также Вашингтон оставит «зеленые береты» в Сирии.

При этом Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.