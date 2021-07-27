США назвали срок прекращения участия в военных операциях в Ираке

Соединенные Штаты намерены завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря, при этом поддержка сил безопасности Ирака и курдских военизированных формирований продолжится, говорится в совместном заявлении по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Ирака Фуада Хусейна.

«Делегации подчеркнули, что базы, используемые контингентом США и коалиции, являются иракскими и функционируют в соответствии с действующими законами страны. Это не базы США и коалиции, международный контингент присутствует только для поддержки правительства Ирака в борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*»)», – приводит ТАСС текст совместного заявления, опубликованного пресс-службой Госдепартамента.

«Делегации после недавних технических консультаций решили, что сотрудничество в области безопасности будет полностью преобразовано и сосредоточится на подготовке, консультировании и обучении [иракских сил], обмене разведывательной информацией, а к 31 декабря 2021 года в Ираке не останется сил США, участвующих в боевой миссии», – указывается в совместном заявлении.

Кроме того, американская сторона намерена продолжить оказывать поддержку иракским силам безопасности и курдским формированиям «пешмерга», «для укрепления потенциала с целью противодействия будущим угрозам».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

Накануне президент США Джо Байден объявил о намерении Соединенных Штатов отказаться от проведения военных операций в Ираке и сосредоточиться на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). В субботу на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным обстрелам. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.