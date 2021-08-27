Лавров посоветовал США извлечь урок из ситуации в Афганистане

США должны извлечь для себя уроки из ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», – передает его слова РИА «Новости».

«Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», – добавил Лавров.

По словам главы МИД, Москва сожалеет о невыполнении соглашения Вашингтона и талибов, однако произошло это не только из-за позиции последних.

Он указал, что в последнее время до масштабного наступления талибов «наблюдалась тенденция по затягиванию» мирных переговоров.

«Как всегда, если за столом переговоров ничего не достигается, то есть большой риск возобновления боевых действий. Что и произошло. Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось. И, наверное, не только по причине позиции талибов», – сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Италии.

«Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», – подчеркнул глава МИД.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».