Космонавты собрались выращивать на МКС зелень в промышленных масштабах

Эксперимент «Витацикл-Т», который подразумевает выращивание растений в промышленных масштабах в космосе, пройдет в модуле «Наука» на МКС, сообщил заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

«Эксперимент «Витацикл-Т» - это создание оранжереи, позволяющей выращивать растения в промышленных масштабах», – цитирует ТАСС Смирнова.

По его словам, для проведения эксперимента на МКС будет доставлена космическая оранжерея, которая в профиль напоминает улитку. «С определенной периодичностью космонавт закладывает в оранжерею полоску с семенами. Затем он прокручивает барабан, через какое-то время закладывает следующую полоску. Каждый определенный период времени космонавт может снимать урожай. В первом эксперименте, например, будет выращиваться пекинская капуста», – пояснил Смирнов.

Часть растений будет отправляться на Землю для исследований. «Естественно, никто не будет запрещать космонавтам использовать в питании полученный урожай, выращенный в ходе космического полета», – подчеркнул эксперт.

Кроме того специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН планируют провести на внешней поверхности МКС эксперимент «Ловушка», чтобы «поймать» микрометеориты и космическую пыль. «Там могут быть обнаружены органические и неорганические соединения, а также микроорганизмы», – предположил Смирнов.

Работу на внешнем борту МКС, отметил он, значительно упростит манипулятор ERA, который прибыл на МКС вместе с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) «Наука». «Фактически с использованием манипулятора мы можем снять аппаратуру с внешней поверхности станции, перенести в шлюзовую камеру и экипаж, не выходя в открытый космос, может забрать оттуда образцы и отправить их на Землю», – сказал эксперт, отметив, что подготовка к выходу в открытый космос обычно занимает много времени.

Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки».

Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.

В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. В Роскосмосе ситуацию назвали штатной. Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил о создании комиссии для выяснения причин произошедшего. При этом Роскосмос решил не привлекать НАСА к расследованию. Газета ВЗГЛЯД разбирала самодеятельность российского модуля на орбите.