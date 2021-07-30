Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»

Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».

«Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.

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