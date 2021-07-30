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30 июля, пятница | Последнее обновление — 10:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
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Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука»
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Роскосмос не планирует создавать комиссию по расследованию незапланированного включения двигателей модуля «Наука», а информация НАСА о создании такой комиссии не соответствует действительности, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет, ситуация принята как штатная», – сообщил источник РИА «Новости».
«Заявления НАСА о переносе запуска корабля Starliner к МКС в Роскосмосе связывают с его технической неготовностью», – сказал собеседник агентства.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.
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В татарстанском нефтяном месторождении нашли внеземное вещество
На Камско-Устьинском месторождении нефти обнаружено вещество внеземного происхождения, ученые Казанского федерального университета (КФУ) предположили, что его занесло метеорное тело около 270 млн лет назад.
«Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых приоритетного направления «Эконефть» необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».
Доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров отметил, что, по предварительному изучению состава, основным компонентом микровключений является железо.
«Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис», – пояснил Кадыров.
Учены КФУ, основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке образца, предположили, что они произошли от метеорной абляции – разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.
«Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 млн лет назад», – отметили ученые.
Ранее в Британии нашли обломок камня, который оказался древним метеоритом. Его возраст ученые оценивают в 4,6 млрд лет, тогда как возраст самой Земли оценивается в 4,54 млрд лет.
В НАСА оценили ущерб от инцидента с «Наукой» для МКС
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Специалисты НАСА не зафиксировали какого-либо ущерба Международной космической станции (МКС) в результате инцидента с российским модулем «Наука», заявил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим. Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», – приводит ТАСС слова руководителя американской программы МКС.
«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», – сказал Монталбано.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука». После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС.
Незапланированное включение двигателей модуля «Наука» изменило положение МКС
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Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», – сказал он во время переговоров экипажа с Землей, сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Как сообщил астронавтам на американском сегменте наземный специалист из хьюстонского центра управления полетами, сейчас идет «перетягивание каната» между двигателями МЛМ и Служебного модуля (СМ) «Звезда», причем СМ ощутимо компенсирует ситуацию. Ошибка положения станции в пространстве, таким образом, уменьшается, уточнил он.
Также пришлось включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».
Ранее космонавты открыли один из переходных люков между модулем «Звезда» и «Наукой», но затем их попросили снова закрыть его.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Модуль «Наука» пристыковался к МКС
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Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщают информационные агентства.
«Наука» пристыковалась к стыковочному узлу другого модуля МКС «Звезда» в автоматическом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию Роскосмоса.
Сама госкорпорация в своем Telegram-канале сообщила, что после ввода МЛМ в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы «для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС».
Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены.
О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
В понедельник от МКС был отстыкован старый модуль «Пирс», который 20 лет прослужил на орбите.
Контроль над МКС вернули после незапланированного включения двигателей «Науки»
Диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
«Удалось вернуть контроль над станцией», – сказал он во время перерыва в трансляции переговоров экипажа с наземными специалистами, сообщает РИА «Новости».
Ранее российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Умер последний член ГКЧП и куратор создания «Бурана» Олег Бакланов
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Скончался глава ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока «Буран» Олег Бакланов, сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В Telegram Рогозин сообщил, что «сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР». «Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» – заявил глава Роскосмоса.
Бакланова похоронят в пятницу на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.
Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове, работал на местном приборостроительном заводе, который в итоге возглавил. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, в 1983 году – министром, руководил ракетно-космической промышленностью СССР.
В 1980-х годах курировал программу создания сверхтяжелой ракеты «Энергия» и космического челнока «Буран». В августе 1991 года входил в ГКЧП, в связи с чем обвинялся в попытке захвата власти, но был амнистирован. Он оставался последним живым членом комитета.
Напомним, Бакланов говорил, что «система «Энергия–Буран» опередила свое время и, зародившись, умерла так же мучительно, как и Союз Советских Социалистических Республик».
С 1994 года входил в руководящие органы партии «Российский общенародный союз». В 2001 году был избран в состав «шенинского» секретариата Совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза. В 2004–2007 годах занимал пост советника вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.
Возглавлял региональную общественную организацию «Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины». Председатель правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь».
Был членом консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли России, советником гендиректора РКК «Энергия» имени Королева.
НАСА отложило запуск корабля Starliner после инцидента с «Наукой»
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Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука», сообщила пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«НАСА и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <…>. Данный шаг даст экипажу Международной космической станции (МКС) время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля «Наука» и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner», – приводит текст сообщения ТАСС.
В НАСА отметили, что специалисты «изучают следующую доступную возможность» для проведения запуска.
Ранее в четверг российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе незапланированное включение двигателей «Науки» объяснили выработкой остатков топлива.
Корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида). Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. Второй испытательный беспилотный запуск корабля Starliner к МКС был запланирован на 30 июля. Ожидалось, что аппарат совершит стыковку со станцией 31 июля.
Начштаба ВВС Британии обвинил Россию в опасных действиях в космосе
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Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон выступил с утверждением, что деятельность России и Китая в космосе представляет угрозу для безопасности Соединенного Королевства.
Как заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства в интервью The Daily Telegraph, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в «непосредственной близости» от других, а также на ежедневной основе занимаются иной «опасной деятельностью», которая может привести к уничтожению спутников третьих стран, передает ТАСС.
Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, по его словам, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия вывела в космос целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».
Кроме того, Уигстон заявил, что Китай продолжает «совершенствовать противоспутниковые технологии». В качестве примера британский военачальник указал на разработку ракет, которые могут напрямую уничтожать спутники, а также на «лазерное ослепляющее оружие» и механизмы «осуществления умышленных радиопомех». Он добавил, что Китай проводил соответствующие испытания против «собственных устаревших спутников с целью демонстрации своих возможностей».
Соответствующие высказывания Уигстона прозвучали на фоне официальной церемонии создания космического командования Соединенного Королевства, которая состоялась в четверг на авиабазе в городе Хай-Уиком на юго-востоке Англии. Начальной задачей новой структуры станет осуществление первого запуска британской ракеты со спутником с территории Шотландии в 2022 году.
В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.
В МИД России подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».
В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе.
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Роскосмос объяснил включение двигателей модуля «Наука»
В Роскосмосе объяснили, что незапланированное включение двигателей модуля «Наука» произошло из-за «работы с остатками топлива».
«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе госкорпорации.
Ранее диктор НАСА сообщил, что контроль над Международной космической станцией удалось вернуть после незапланированного включения двигателей модуля «Наука».
Российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о незапланированно включившихся двигателях на модуле «Наука».
Двигатели модуля «Звезда» пришлось включить на МКС для компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». Хьюстонский Центр управления полетами сообщил астронавтам, что из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Напомним, в четверг многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
ЕКА подтвердило проблемы на «Науке»
Несколько проблем возникло на российском многоцелевом лабораторном модуле «Наука» при полете к Международной космической станции (МКС), но сейчас все в норме, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
На сайте ЕКА сообщается. что вскоре после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля «в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) проинформировали о потере телеметрии (с «Науки»)».
«Сбой был зафиксирован, когда модуль не выполнил первое включение двигателя, направленное на поднятие его орбиты», – передает РИА «Новости» сообщение ЕКА.
Космическое агентство отметило, что в течение всей недели инженеры были заняты проведением критических испытаний двигательной установки и коррекцией орбиты «Науки».
«Неопределенность усилилась устранением неполадок в системе сближения «Курс» на «Науке», – говорится в сообщении.
Тем не менее, по данным ЕКА, «неспокойные дни в ЦУП увенчались в минувшее воскресенье гарантией того, что модуль сможет достичь станции, опираясь на собственные энергетические и навигационные системы».
Космическое агентство отметило, что стыковка «Науки» с МКС планируется в четверг в 16.25 мск.
Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М», его стыковка с МКС намечается на четверг, 29 июля.
Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов рассказал, что несколько нештатных ситуаций произошло на «Науке» при полете к станции, однако российским специалистам удалось справиться с большинством из них.
Рогозин анонсировал запуск еще одного российского модуля к МКС
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Госкорпорация «Роскосмос» 24 ноября планирует осуществить запуск к Международной космической станции (МКС) узлового модуля «Причал», сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.
«Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля – узлового («Причал») <…> Это позволит нам расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового «лунного» корабля «Орел», – написал Рогозин в своем Twitter.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
ООН предупредила о большом числе угрожающих Земле астероидов
Человечество знает только о порядка 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, при том что на сегодня известно о более чем 25 тыс. таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
«По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей», – передает РИА «Новости» текст отчета.
В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 млн записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов – рекордное число.
Ранее в России начали создавать методику предсказания гравитации астероидов и комет.
В НАСА рассказали о нештатных ситуациях на МКС в прошлом
Ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом, сообщил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.
По словам Монталбано, за время существования орбитального комплекса «было, возможно, еще два случая, когда имело место ненамеренное включение двигателей», передает ТАСС.
«Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]», – сообщил руководитель американской программы МКС.
«Роскосмос сыграет ключевую роль в установлении причин произошедшего, а также того, что происходит с модулем «Наука». Мы же займемся изучением состояния МКС», – сказал Монталбано, добавив, что рассчитывает на обмен данными с российскими специалистами.
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали.
Режиссер фильма «Вызов» решил снять максимальное количество сцен на МКС
Для первого художественного фильма в космосе «Вызов» будет снято максимальное количество «настоящих» космических сцен, пока запланированы 35–40 минут съемок на МКС, сообщил режиссер картины Клим Шипенко.
«Где-то 35–40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе», – сказал Шипенко на питчинге Фонда кино во вторник, передает РИА «Новости».
Также было объявлено, что в съемке картины могут принять участие Владимир Машков, Татьяна Догилева, Сергей Бурунов, Полина Агуреева, Максим Матвеев, Олег Новицкий и Петр Дубровин.
В свою очередь гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что сейчас идет активная работа над сценарием, он трансформируется и еще не все секреты раскрыты. Постпродакшен фильма запланирован на июнь – октябрь 2022 года. У Фонда кино создатели проекта запросили финансовую поддержку в размере 400 млн рублей, отметив, что хотели бы получить хотя бы половину суммы в этом году, у проекта также есть собственные средства.
Также на питчинге рассказали о создании фильма «Случай на «Союзе-5» компании «КиноЮГ».
«Это история об одном из самых знаменательных событий в мировой космонавтике, это первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей в космосе, это первый и единственный пока в своем роде переход из одного космического корабля в другой. Это героическая приземление, посадка космонавта Бориса Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g», – рассказали создатели картины.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко полетят на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября для съемок фильма «Вызов».
Сообщалось, что программа подготовки Пересильд и Шипенко к космическому полету будет отличаться от таковой для профессиональных космонавтов: им предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку.
Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Российские космонавты собрались перейти на американский сегмент МКС
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) в пятницу могут временно перебраться к «соседям», чтобы специалисты привели топливную систему модуля «Наука» в безопасное состояние, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полетами согласовать с американскими коллегами вопрос о том, будут ли российские космонавты временно находиться на американском сегменте МКС в пятницу во время операции по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние путем продувки ее топливных магистралей гелием, передает РИА «Новости».
Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».
После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Расследованием причин произошедшего займется Роскосмос.
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