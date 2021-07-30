Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»

Двигатели на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» могли включиться из-за человеческого фактора, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать», – цитирует Рогозина «Комсомольская правда».

Он добавил, что система определила свой момент спустя три часа, после чего произошло включение двигателя, которое тут же компенсировалось двигателем модуля «Звезда» и корабля «Прогресс».

Также глава госкорпорации объяснил, что решение о запуске модуля было принято из-за того, что он стоил очень дорого.

«Потерять 18 млрд рублей это намного хуже (потери рабочего места). Бочка, тот самый корпус, он действительно старый. Мы постарались сделать начинку максимально новой. Конечно, от каких-то решений не смогли отказаться. С ними и связаны проблемы», – сказал Рогозин.

Ранее генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка МЛМ «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение МКС в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».