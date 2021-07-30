Названа причина включения двигателей модуля «Наука»

Двигательная установка многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» включилась в четверг из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», – передает ТАСС слова Соловьева.

По словам руководителя полетом РС МКС, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля «Звезда».

Соловьев подчеркнул, что на всех этапах полета модуля к МКС система сближения «Науки» работала надежно и устойчиво. На ближнем участке сближения были незначительные колебания, с которыми удалось справиться системе стыковки.

«Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь, привело к механическому соединению. Механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов – станции и модуля», – добавил Соловьев.

По его словам, ориентация МКС в настоящий момент является штатной.«Все системы МКС и МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука») работают нормально», – отметил Соловьев.

По словам генконструктора, создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль «Наука» с МКС.

В настоящий момент экипаж станции выравнивает давление в «Науке», что займет много времени из-за большого объема модуля. «Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль и включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», – добавил руководитель полетом РС МКС.

Соловьев подчеркнул, что главная оперативная группа управления работает в штатном режиме и управляет всем комплексом, включая модуль «Наука».

Накануне российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

После инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства какого-либо ущерба МКС не зафиксировали. В НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с Международной космической станцией (МКС) аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом. Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».

Газета ВЗГЛЯД писала, как российский модуль проявил самодеятельность на орбите.