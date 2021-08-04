В Роскосмосе раскритиковали попытку связать перенос запуска Starliner с модулем «Наука»

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко назвал некрасивой попытку НАСА связать перенос запуска пилотируемого корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) с российским модулем «Наука» при наличии у американского аппарата проблем.

«У компании Boeing очередной перенос старта миссии Boe OFT-2 по запуску пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner. Вчера его перенесли на 4 августа, сегодня отложили на неопределенный срок. В компании сообщают, что это проблема с двигателями корабля или программным обеспечением для их работы», – сообщил Устименко в Telegram.

По словам главы пресс-службы, Роскосмос понимает, что в современной космонавтике идет работа с очень сложной техникой. «Проблемы и переносы случаются у всех. Это нормально, ведь в приоритете не скорость, а максимальная безопасность каждого запуска», – добавил он.

«Но вот чего понять не получается, так это попыток NASA и Боинг, при наличии серьезных проблем, обвинять в переносе российский модуль «Наука». При том, что на космодроме стояла плохая погода, а корабль и ракету вернули обратно в цех вертикальной сборки, чего бы не сделали, если перенос действительно произошел из-за «Науки». Некрасиво это», – добавил он.

Тем временем РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос сообщает о формировании комиссии для поиска причин внезапного включения двигателей модуля «Наука» на МКС.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить в то, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное (состояние) систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете – и, не понимая, что происходит, для безопасности сработал алгоритм, включающий двигатели на отвод. Такого, конечно, не должно было случиться. В причинах этого сейчас разбирается комиссия», –заявил исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Роскосмос решил не расследовать инцидент с модулем «Наука».

В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».

Между тем после инцидента НАСА отложило планировавшийся на 30 июля запуск космического корабля Starliner к МКС. При этом в НАСА также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является первым случаем, когда у состыкованных с МКС аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, такое уже бывало в прошлом.