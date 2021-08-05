США добыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане

Спецслужбы США получили данные о вирусах, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщают источники.

CNN сообщает, что спецслужбы США изучают «гигантский каталог» информации, в котором есть и «генетические схемы, взятые из образцов» вирусов, изучавшихся в Ухане, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2.

Канал не знает, когда и как США заполучили эти данные, но указывает, что устройства, участвующие в подобной лабораторной работе, «обычно подключены к внешним облачным серверам». Как заявляет CNN, они могли быть «взломаны», передает РИА «Новости».

Для работы с полученными данными спецслужбам понадобились суперкомпьютеры национальных лабораторий американского министерства энергетики. Также у них возникла необходимость найти благонадежных специалистов, которые не только разбираются в данной научной области, но и знают китайский язык.

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«Очевидно, что есть ученые, которые прошли проверку на предмет безопасности, – рассуждает телеканал. – Но говорящие на мандаринском, которые прошли проверку? Это очень ограниченный круг. И не просто ученые, а специализирующиеся на биологии? Так что можете представить, как быстро появляются трудности».

Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.