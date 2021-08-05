В ДНР резко ответили на слова Зеленского о Донбассе

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет «русской территорией». По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.

«Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина», – сказал РИА «Новости» Бидевка.

По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации.

«Простите, речь о «цивилизованных» обстрелах? О «цивилизованном» разжигании ненависти к жителям Донбасса? О «цивилизованных» блокадах? Нам такая «цивилизация» не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь», – добавил Бидевка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».