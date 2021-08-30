Лавров: Россия вернула себе достоинство на международной арене

Россия демонстрирует поступательное развитие во многих сферах, однако не всем в мире нравится, когда страна развивается, добиваясь успеха на внешней арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с общественностью и молодежью Волгоградской области.

«В нас в свое время в 1990-е годы видели послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость. И осознание того, что не подобает России занимать такое подчиненное, третьестепенное место в глобальном масштабе, пришло не сразу. Но последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство. Без него не в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене», – приводятся слова министра на сайте партии «Единая Россия».

За два десятилетия Россия, по словам Лаврова, создала эффективную армию, способную отстаивать интересы страны, провела глубокие экономические реформы.

«То, что мы создали прекрасную армию, то что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения, последние полтора года пандемия коронавируса вмешалась, но тем не менее налицо поступательное движение», – добавил министр иностранных дел.

Напомним, по предложению Президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Выборы назначены на 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене.