Празднование независимости Молдавии началось без президентов Румынии и Украины

Празднование 30-летия независимости Молдавии началось без президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, которые не смогли вовремя прибыть в Кишинев из-за тумана.

Начало торжественных мероприятий было отложено на час, но позже их решили провести без Зеленского и Йоханниса. Вместе с президентом Майей Санду, которая открыла торжества, на центральную площадь вышел глава Польши Анджей Дуда, который прилетел накануне.

В настоящее время в Кишиневе ясная, солнечная погода, рассеялся небольшой туман, который был ранним утром, передает ТАСС.

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В праздничных мероприятиях будут участвовать около 1,3 тыс. человек. В центре молдавской столицы с утра собрались очереди из желающих посмотреть на парад. При этом больших толп не видно, поскольку власти неоднократно призывали жителей Молдавии смотреть парад дома, его транслируют многие телеканалы. Тем, кто все же пришел к центральной площади, бесплатно раздают защитные маски.

В центре Кишинева царит праздничная обстановка. Ближе всего к площади расположились семьи участников парада. Вокруг дежурят сотрудники полиции, они следят как за общественным порядком, так и за соблюдением санитарных защитных мер, передает РИА «Новости».

Гостями мероприятия должны были стать президенты Польши, Украины и Румынии, но двое последних – Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский – не смогли вовремя прилететь в Кишинев из-за тумана. В результате румынский лидер успел прямо к началу парада, а Зеленский к параду не успел, он появился на площади сразу после ухода последних солдат.