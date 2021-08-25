Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы Эксперт раскрыл схемы вербовки Западом активистов для дискредитации выборов в России 25 августа 2021, 18:23 Текст: Андрей Резчиков

Для делегитимации российских выборов используются активисты, которых вербуют на курсах по развитию личных качеств, заявил газете ВЗГЛЯД профессор МГУ Андрей Манойло. В среду он представил доклад о методах информационной войны против России в преддверии голосования на выборах в Госдуму 19 сентября. «Нам известны факты о вербовке активистов и добровольных помощников по созданию сетей с целью делегитимации российских выборов. В распоряжении правоохранительных органов есть данные по формам и методам создания сетей активистов», – сообщил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло. По его словам, будущих активистов отбирают на специальных виртуальных курсах, набор на которые ведется на конкурсной основе. «На эти курсах прививают конкретные навыки и знания», – отметил эксперт, добавив, что специальные коучи устанавливают с будущими активистами личный контакт «с целью развития их личных качеств». Кроме того, с некоторыми перспективными курсантами устанавливаются личные контакты за пределами России, например, в Грузии. Контактерами выступают люди, «которые имеют опыт участия или организации цветных революций на постсоветском пространстве». По его словам, среди курсантов много грузинских граждан. «Потом к некоторым из наиболее перспективных подводят вербовщика», – рассказал профессор МГУ. Подобная схема вербовки, уточнил эксперт, применяется британцами. Организаторы проводят отбор таким образом, чтобы в каждом регионе России у них было 2-4 активиста, благодаря чему формируется сеть по всей стране. «Подобного рода программы, сети и курсы вовлекают в свое поле зрения не только граждан Российской Федерации. Есть люди из стран бывшего СССР. Достаточно много курсантов из Пакистана, Индии, Южной и Юго-Восточной Азии, и из стран Европы, причем не только Восточной. Есть курсанты с гражданством США, в основном – с восточного побережья», – добавил Манойло. Напомним, в среду Манойло представил в пресс-центре ТАСС доклад «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года» о главных направлениях информационной войны против России в преддверии голосования 19 сентября и технологиях информационно-психологического воздействия на избирателей. В обсуждении исследования участвовали замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко и политический обозреватель Александр Асафов. В докладе говорится, что массовая информационная кампания против России с ключевым тезисом о нелегитимности выборов в Госдуму продлится и после сентябрьского голосования. Организаторы этой кампании хотят «сформировать образ России как страны-изгоя, усилить давление на государство, заставить его принимать решения, выгодные Западу». Вместе с этим, отмечают эксперты, активировались официальные лица и ведомства иностранных государств. Так, ранее ОБСЕ отказалась прислать своих наблюдателей на думские выборы из-за сокращения российской стороной количества заявленных наблюдателей с 500 до 60. «Поскольку этих наблюдателей не будет на выборах, то у этой международной организации появляется повод выборы не признавать. Причем вину за это они переложат на Москву под предлогом того, что якобы ОБСЕ не сможет подтвердить честность и прозрачность выборов. Следовательно, не будет оснований считать выборы в России легитимными», – говорится в докладе. Как отмечается в документе, сценарий непризнания результатов выборов использовался по всему миру, в частности в Венесуэле, Северной Македонии, Киргизии, Белоруссии. «Эти же технологии применяются против России, но усовершенствованные и приспособленные к нашим условиям», – указывается в докладе. Авторы обращают внимание, что сами шаблоны информационного воздействия практически неизменны – это навязывание собственной информационной повестки и интерпретация всего происходящего как элемента нарушения прав или системы фальсификации выборов. Эксперты подчеркивают, что темы информационных атак заранее подготовлены, среди них – нарушение избирательных прав граждан, административное давление, фальсификация выборов.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. В Удмуртии в рекламе КПРФ заподозрили сепаратизм 24 августа 2021, 16:01 Текст: Елена Лексина

«Я буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, комментируя разразившийся в республике скандал из-за билбордов с изображением кандидатов от КПРФ и лозунгом «Мы против «Единой России». «Изначально я обратился в ЦИК Удмуртии по поводу недопустимой рекламной агитации КПРФ. На мой взгляд, это незаконные действия. Следом я написал заявление в главный надзорный орган – прокуратуру», – рассказал депутат от «Единой России» Государственного совета Удмуртии, член Общественной палаты Ижевска Сергей Буторин. По его словам, «в прокуратуре ответили, что этот вопрос поставили на контроль и передали по ведомственной линии в Следственный комитет». «В ЦИК Удмуртии мне заявили, что не видят нарушений в рекламной акции КПРФ, а также что не имеют отношения к вопросам сепаратизма и экстремизма. Ответа из других инстанций я пока не получал», – объяснил депутат. «Мне абсолютно не нравится эта ситуация. Я буду добиваться, чтобы партию КПРФ сняли с предстоящих выборов хотя бы в нашем регионе. Избиратели требуют объяснений. А ведь им не будешь говорить про кавычки», – уверен Буторин. По его признанию, «возможно, речь шла о партии «Единая Россия», но смысл фразы был искажен». «В действительности у людей, которые видят этот плакат, создается ощущение, что коммунисты выступают против целостности России. Я однозначно буду требовать, чтобы эти агитационные плакаты убрали, а партию КПРФ сняли с выборов за недопустимые действия», – заключил Буторин. «Если внутри лозунга «Единая Россия» упомянута в кавычках, то это прямое нарушение закона. Партии не имеют права упоминать другие партии и агитировать против них», – указал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, если бы кавычек вовсе не было, это значило бы, что коммунисты выступают против единства России, за сепаратизм. «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «Нужно снимать с выборов человека, который это разместил, если это одномандатник, – считает собеседник. – Если же это оплачено с левого счета, то нужно проводить уголовное расследование и сажать за решетку тех людей, которые сделали эту провокацию. Если это оплачено с федерального счета, то нужно вынести предупреждение федеральной партии и заявить, что в случае еще нескольких таких предупреждений партию можно будет внести в список экстремистских организаций». «ЦИК Удмуртии, видимо, слепые или просто не знают законов, – удивился политолог. – Может, они не заботятся о целостности нашего государства. Видимо, этот ЦИК подлежит расформированию». В начале августа портал «Блокнот» сообщил о предвыборном скандале в Удмуртии. В регионе были размещены билборды КПРФ c лозунгом «Мы против «Единой России». В связи с появлением билбордов депутат Буторин обратился к прокурору республики. В своем письме региональный парламентарий указал, что крайне обеспокоен информацией и возможными последствиями размещенной на щитах КПРФ информации. «Согласно смыслу имеющегося текста, если бы речь шла об одноименной политической партии, то это было бы обозначено с использованием уточняющего слова «партия», – пояснил Буторин. – Учитывая, что данного слова не имеется, то широкая общественность трактует смысл как призыв и угрозу целостности, суверенитету и конституционному строю страны, так как быть против единства означает быть за раздельность, в данном случае России». Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. Политолог связал выплаты пенсионерам и военным с восстановлением экономики России 23 августа 2021, 19:36 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если государство может оказать целевую помощь пенсионерам и военным – это можно лишь приветствовать, поскольку эти категории населения оказались затронуты кризисом, вызванным пандемией и последовавшей за ней инфляцией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее президент России предложил сделать дополнительные выплаты пенсионерам и военным. «Известно, что коронавирус тяжело переносится именно людьми преклонного возраста. А что касается военных, то они подвергали себя опасности больше всех: защитники нашей страны не уйдут на удаленку и не смогут проводить учения в онлайн-режиме», – пояснил политолог Марат Баширов. По его словам, такие решения руководства страны показывают ответственное отношение государства к гражданам. «Исходя из численности Вооруженных сил и количества пенсионеров, можно сразу сказать, что выплаты коснутся миллионов людей», – заметил аналитик. Эксперт также подчеркнул, что выплаты будут осуществляться из дополнительных доходов федерального бюджета. «Это косвенный показатель того, что у нас в государстве с доходами все нормально, экономика восстанавливается после кризиса», – заключил Баширов. В воскресенье президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. По словам депутата, первоначальные подсчеты говорят о том, что на проведение выплат потребуется более 500 млрд рублей. «Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», – сообщил парламентарий. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Выборы-2021: Путин встретился с лидерами «Единой Россией», «Новые люди» призвали снизить барьер прохождения в Госдуму 23 августа 2021, 08:52 Текст: Анастасия Куликова

Владимир Путин выразил надежду на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции после выборов. «Новые люди» провели первый в стране съезд-перфоманс, выступив с серией инициатив по внутренней политике, а Сергей Миронов предложил сделать статус молодых семей единым для всех регионов. В ходе встречи президента с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил, что пятерка лидеров списка кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму состоит из известных всем гражданам лиц, чья эффективность не вызывает сомнений. Также российский лидер выразил надежду на то, что партия сохранит свои позиции после выборов в сентябре. Кроме того, президент предложил осуществить единовременную выплату военным в размере 15 тыс. рублей, а также предусмотреть разовую выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей. Вместе с тем, Путин поручил подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, для которого Сибирь – малая родина, является «активным сторонником и даже локомотивом этого проекта». «Новые люди» в рамках съезда-перфоманса выступили с серией инициатив и презентацией предвыборной программы. Среди прочего, партия предлагает разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах. Также предлагается избирать губернаторов и мэров только прямым голосованием граждан, отменить муниципальный фильтр на выборах глав регионов и снизить барьер прохождения в Госдуму с 5% до 1%. В то же время лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил сделать единым во всех регионах статус молодых семей. «Региональное неравенство и колоссальная разница в уровне жизни между Москвой и регионами – это огромный раздражитель для людей. В Москве подняли возраст молодой семьи с 30 до 36 лет и это сразу дало многим людям возможность пользоваться различными льготами. В результате с начала 2021 года рождаемость поднялась почти на 10%. Я предлагаю распространить этот опыт на всю страну», – заявил Миронов. По мнению политтехнолога Алены Август, встреча Путина с представителями «Единой России» показала, что «президенту с этой партией работать комфортно, и он намерен продолжать с ней работу». «Президент подчеркнул, что обещания должны быть не только исполнимыми, но и исполняемыми. Если что-то пообещали – ускорьтесь», – отметила Август. «Также очевидно, что президент активно включился в избирательную повестку – от него исходят одно за другим предложения. Причем эти предложения ранее обсуждались в основном критиками власти. Недостаточное финансирование незащищенных групп населения – пожалуйста, давайте добавим пособия для подростков и отдельные выплаты для пенсионеров. Тем самым, на мой взгляд, в стране началась настоящая избирательная кампания», – убеждена собеседница. На фоне встречи президента с лидерами «Единой России» съезд-перфоманс «Новых людей» выглядит неоднозначно, считают эксперты. «Их предложения могут быть привлекательными для части либерального электората, но содержание подобных инициатив вызывает ряд вопросов», – считает политолог Максим Григорьев. «Взять, например, инициативу с новой процедурой назначения министров, при которой они будут утверждаться Госдумой «на основании программы развития отрасли». Не так давно уже была скорректирована роль Госдумы, она оказывает и будет оказывать достаточно серьезное воздействие на формирование правительства», – заметил политолог. Предложение разрешить сообществам и общественным организациям наравне с партиями участвовать в выборах и вовсе «совершенно бессмысленное». «Как показывает пример тех же «Новых людей», создать партию достаточно просто. Более того, мы видим, что количество партий в эту кампанию увеличилось. В последнее время появляются новые проекты, а некоторые организации наоборот сливаются друг с другом, как, например, «За правду» и «Справедливая Россия». Таким образом, практически все желающие без каких-либо сложностей создают партии и участвуют в политике», – подчеркнул политолог. «Другое дело, что не всем удается удержаться и на протяжении многих лет демонстрировать политическую активность, – продолжил Григорьев. – Но это никак не связано с тем, будет ли политическая сила иметь статус общественной организации или партии. Это связано с тем, что руководить партией и участвовать в политической жизни – не самое простое дело. Поэтому предложение «Новых людей» может и будет для кого-то приятным, но не даст никакого результата», – констатировал собеседник. Что касается инициативы Сергея Миронова, то Август назвала ее электорально правильной. «То, что в Москве подняли возраст молодой семьи, резко решило вопросы в лучшую сторону для огромного количества людей. Ипотека стала доступнее, появились дополнительные пособия. Поэтому «давайте как в Москве!» – это четкий сигнал регионам. И поскольку справороссы воспринимаются как партия регионов – избирателю точно понравится инициатива Миронова», – резюмировала Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин.