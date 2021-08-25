Разрешение на въезд в Россию получили около тысячи афганцев

Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты, сообщил президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал.

«Ответ по некоторым категориям (граждан Афганистана) у нас есть (от властей России). Мы разделили этих людей на несколько категорий: первая – люди афганского происхождения, у которых есть российское гражданство. Вторая – студенты, которые учились в России, но остались сейчас в Афганистане. Третья – те лица, которые работали в коммерческих структурах и имеют разрешение на трудовую деятельность в России и соответствующую визу. Четвертая – лица, у которых есть вид на жительство», – сказал глава Центра, передает РИА «Новости».

По его словам, представители этих четырех категорий обратились в посольство России в Афганистане, «они получили одобрение, теперь они стоят на очереди, при первой же технической возможности – когда будет открыт аэропорт, то они прилетят в Россию». Он также отметил, что в эти четыре категории входят «не так много людей». «Это тысяча, либо чуть-чуть больше человек», – уточнил президент организации.

Джалал также указал, что по ряду категорий афганцев, желающих въехать в Россию, идет согласование: важно, чтобы под видом этих людей не приехали террористы. «Остался открытым вопрос по другим категориям людей, желающих приехать в Россию – учились здесь либо есть члены семей. Надеемся, по ним этот вопрос будет решен тоже. Самая многочисленная категория – это лица, которые учились ранее в России, специалисты, которые хотели бы вернуться в Россию, члены семей, проживающих в России. Вопрос пока открыт. Важно, чтобы под видом этих людей, не дай Бог, не приехали сюда террористы. Мы этого опасаемся тоже. Особенно после того, как США заявили, что людей вначале разместят в Средней Азии, но кто знает, кто будет среди этих беженцев, главное, чтобы среди них не оказались нежелательные лица», – отметил он.

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.