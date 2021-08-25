Минобороны приготовилось вывезти из Афганистана граждан России и Украины

Лавров ответил на слова Борреля о недопустимости влияния России на Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о недопустимости влияния России и Китая на Афганистан, выразил сожаление, что такие люди вырабатывают линию Брюсселя.

«Если глава внешней политики Евросоюза думает такими категориями, тогда мне жалко страны-члены, которые вынуждены такую философию слышать и, видимо, поддерживать. Не о том заботится господин Боррель, надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну. А такой менталитет – нельзя отдавать Афганистан России и Китаю – из той же серии «или–или»: «Пускай страны выбирают, либо они с Западом, либо они с Россией и Китаем». Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Европейского союза», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан.

Лавров также указал, что Россия готова к обсуждению ситуации в Афганистане на площадке Совета Безопасности ООН. «Президент Франции (Эммануэль Макрон) на днях в разговоре с президентом (России Владимиром) Путиным предложил собраться в составе пяти постоянных членов Совета Безопасности, провести обмен мнениями по Афганистану. Мы готовы», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, министр заявил, что Москва имела контакты с главами МИД расширенной «тройки» по Афганистану, все они настроены на то, чтобы продолжать работу.

«Мы занимались содействием афганским сторонам, афганским политикам, этноконфессиональным группам уже много лет. Был создан в Российской Федерации так называемый московский формат с участием всех пяти стран Центральной Азии, Китая, Пакистана, Индии, Ирана, США и РФ, и естественно с участием бывшего правительства и движения «Талибан» (запрещено в России). В контексте продвижения такого всеохватывающего формата был создан более узкий формат, мы его называем «тройка»: Россия, Китай и США, а затем сложилась расширенная «тройка», к которой присоединился Пакистан», – сказал Лавров.

По его словам, у России были контакты с главами внешнеполитических ведомств США, Китая и Пакистана. «У всех есть заинтересованность, чтобы эту работу продолжать. Называйте это посредничеством, называйте это «взаимодействием с целью создать благоприятные условия для того, чтобы афганцы сами между собой договорились», от этого ничего не меняется. Мы остаемся приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана, чтобы с этой территории больше не исходили угрозы для всего региона – угрозы терроризма, угрозы незаконного наркотрафика», – заключил Лавров.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.