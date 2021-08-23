Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021»

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве.

«Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС.

Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи».

Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей.

«Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.