Пытавшегося ограбить банк мужчину с ножом задержали в Петербурге

В Петербурге мужчина с ножом потребовал деньги в местном отделении банка у сотрудницы кредитной организации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

«23 августа около 10.30 в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что в помещение финансового учреждения, расположенного в доме 53 по Кондратьевскому проспекту, вошел мужчина и, угрожая ножом работнице, требовал денежные средства», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Полицейские приехали на место и задержали 64-летнего жителя города, после чего его доставили в отдел полиции. «С мужчиной проводятся процессуальные действия, устанавливаются мотивы его действий», – указали в ведомстве.

Отмечается, что в доме 53 по Кондратьевскому проспекту расположено отделение Сбербанка.

В июле мужчина с торчащими из рюкзака проводами зашел в отделение Сбербанка в Тюмени, заявил об «опасном предмете» в сумке и потребовал 15 млн рублей. Позже его задержали, возбуждено уголовное дело.