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Шарий объявил войну родственникам Зеленского в ответ на санкции СНБО
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера «Партии Шария» Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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Верующие на Украине выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского
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Огромное число верующих Украинской православной церкви (УПЦ) выступили против визита в Киев патриарха Константинопольского Варфоломея, который «грубо нарушает канонические права и нормы», заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Митрополит Климент заявил, что «огромное количество верующих со всех регионов Украины протестуют против визита патриарха Варфоломея», передает РИА «Новости».
По его словам, захваты храмов, притеснения и «издевательства над нашими верующими стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом».
Он подтвердил, что представители канонической УПЦ не будут участвовать в мероприятиях, которые посетит патриарх во время визита на Украину, «потому что приезжая в Киев, Варфоломей грубо нарушает канонические правила и нормы».
«Его действия идут вразрез с принципами существования поместных церквей. Он приезжает сюда не просто по приглашению президента как участник светского политического мероприятия, но и собирается осуществлять религиозную деятельность», – подчеркнул представитель УПЦ.
По его мнению, «ничего хорошего этот визит для Украинской православной церкви не несет», но «мы надеемся не на человеческие силы, а на силу Божию, которая очень много лет хранит украинское православие». Потому «как бы Варфоломей и режиссеры, которые его сюда направили, ни старались, верующие всегда поддерживают каноническую церковь».
Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину 20-24 августа и примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.
До этого было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта Украины, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической УПЦ не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх.
Кроме того, в многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни.
Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».
Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины».
В октябре 2018 года Священный синод РПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.
На Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян
Правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян, сообщило министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
«Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины) в Крыму», – приводит ТАСС сообщение министерства.
В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к «незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе», в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.
Также кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц – руководителям «структурных подразделений оккупационных администраций», судьям, силовикам и другим гражданам России, имеющим «непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Предлагается ввести санкции на пять лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.
«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове.
На Украину для празднования еврейского Нового года прибыли тысячи хасидов
Больше восьми тысяч паломников-хасидов прибыли на Украину для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год), сообщила в четверг пресс-служба объединенной еврейской общины.
«В район паломничества, по разным оценкам, прибыло от 6 до 10 тысяч хасидских паломников. По оценке фонда имени Раби Нахмана их число составляет 8 тысяч. Вчера была запущена международная полицейская станция, в которой располагается ситуационный центр, куда выведены видеокамеры с района паломничества», – говорится в сообщении в Telegram общины, передает РИА «Новости».
Украинские полицейские ожидают прибытия около 50 тыс. хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября.
В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана. Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как «голова года») – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
Путин попросил Меркель повлиять на Киев для соблюдения Украиной обязательств по Донбассу
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Президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве попросил ее в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу.
«Складывается впечатление, что руководство этой страны [Украины] решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер выразил надежду, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию на Донбассе с новым руководством Германии, передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.
«Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос «Северного потока – 2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», – сказал он в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».
По его словам, между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, и Украина намерена использовать его для защиты собственных интересов. При этом Зеленский отметил, что запуск трубопровода все равно стоит под вопросом, шансы – 30-40%.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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На Украине опубликовали закон об отмене СЭЗ с Крымом
Закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины» и вступит в силу через три месяца.
«Этот закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования», – говорится в тексте документа, передает РИА «Новости».
В 2014 году украинский парламент принял закон о создании свободной экономической зоны в Крыму. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.
Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину
Российская сторона выполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа через украинскую территорию, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Россия будет выполнять свои обязательства в том числе после ухода канцлера Германии Меркель с поста, об этом Путин заверил немецкого канцлера в ходе переговоров, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния украинской газотранспортной сети.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем провели переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову.
Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Киев создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»
Украинские власти намерены создать рабочую группу для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода «Северный поток – 2», следует из писем за подписью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.
В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.
Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока – 2», передает РБК-Украина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.
В Госдуме назвали главу МИД Украины «магнитофоном»
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о Крымском мосте продиктовано завистью, а сам министр – «магнитофон, на который записывают нужные слова», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
«Не знаю, каким образом в страны Черноморского региона вписалась Молдавия, но Румыния и Грузия точно в наших водах доминировать не будут. Черное море нельзя назвать российской вотчиной, но, без сомнения, это стратегический для нас регион», – сказал Бальбек РИА «Новости».
По его словам, Россия выходить оттуда не собирается, и превращение Крыма в определенной степени в хорошо вооруженный регион вызвано необходимостью по причине агрессивного поведения Украины и ее союзников.
«То, что Кулеба рассказывает про Крымский мост – лишь зависть, потому что никто из киевских союзников, да и страны близлежащих регионов, не смогли построить или даже задумать столь грандиозное сооружение, которое отвечает не только логистике транспортной системы, но и стратегическим интересам», – отметил Бальбек.
Также он добавил, что Кулеба уже неоднократно делал «лживые и пропагандистские» заявления, а сегодняшние слова являются лишь интерпретацией всех ранее произнесенных. По его словам, верить министру – значит, вводить самого себя в заблуждение.
«В своих изысканиях против России он давным-давно загнал себя в угол как политик. Сегодня это не фигура, это лишь магнитофон, на который записывают нужные слова, а Кулеба, с которого, впрочем, взятки гладки, их воспроизводит перед общественностью», – заключил депутат.
Ранее Кулеба заявил, что ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима. Он также выразил мнение, что Россия превратила Крым в военную базу.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.