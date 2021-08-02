Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов В МХАТ им. Горького опровергли бойкот из-за Бузовой 2 августа 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель МХАТ им. Горького не подтвердил сообщение о том, что один из актеров труппы якобы объявил руководству театра бойкот из-за участия Ольги Бузовой в постановке, артисты находятся в отпуске, заявил пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина. «Мы первый раз слышим об этом бойкоте. Не понимаем, что это за неуловимый Джо, который его объявил. Мы не в курсе того, что какой-то актер – а он один изначально – объявил руководству бойкот. Все артисты находятся в отпуске. Сбор труппы 31 августа», – приводит ее слова ТАСС. Сообщается, что ранее в СМИ появилась информация о том, что актер труппы объявил бойкот руководству театра из-за участия певицы в спектакле «Чудесный грузин». Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин». За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей. Пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что театр доволен реакцией зрителей и не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

Кубанский повар приготовил самый большой борщ в России 1 августа 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

Кубанский повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща, он попал в Книгу рекордов России, в будущем он готов побить собственный рекорд. Как сообщает пресс-служба на сайте администрации Краснодарского края, самый большой Кубанский борщ в России сварили в этнокомплексе «Атамань». Шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 1101 литр. «Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я – коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», – рассказал Землянов. Отмечается, что результат внесен в Книгу рекордов России. Повар не отрицает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд. Для приготовления 1101 литра борща команде потребовалось по 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени. Ранее ЦБ России зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания в России стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов. Отказавшийся подчиняться Санду в 2019 году экс-министр арестован в Молдавии 2 августа 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

В Молдавии арестован экс-глава минобороны Александр Пынзарь, который в 2019 году отказался подчиняться правительству Майи Санду, сообщают СМИ. По требованию прокуратуры Пынзарь в предварительном порядке арестован на 30 суток. Он проходит по делу президента Ассоциации боев и шоу (FEA) Дорина Дамира и начальника полиции города Бельцы Валериу Кожокару, передает ТАСС со ссылкой на ТВ–8. Фигуранты дела обвиняются в злоупотреблении служебным положением, подлоге, хищении госсобственности и разглашении государственной тайны. Пынзарь выразил готовность сотрудничать со следствием, но отказывается признавать вину. Дамир – соратник бывшего лидера Демократической партии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка. По информации СМИ, он курировал связи с силовиками, а также управлял одной из силовых структур Плахотнюка. Сообщается, что Дамир пользовался полномочиями полицейского агента под прикрытием – это устроил Кожокару, подчиненный Пынзаря. Сам Пынзарь в 2019 году отказался подчиняться правительству, которое сформировала выдвинутая Игорем Додоном (на тот момент – президентом страны) Санду. Когда Плахотнюк сбежал из страны, Пынзарь ушел в отставку. Однако через полгода был выдвинут на пост министра обороны в коалиционном правительстве Иона Кику. В 2019 году Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Спортсменка из США пожаловалась на «испорченный» Россией олимпийский опыт 2 августа 2021, 00:59

Фото: Joel Marklund/Bildbyran/

Keystone Press Agencyn/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Участие в Олимпиаде «страны, которую должны были снять с соревнований», испортило олимпийский опыт американца Райана Мерфи, заявила двукратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг (США). По ее мнению, на ОИ «выступило много людей, которых здесь, пожалуй, не должно было быть». Оценивая, «испортило ли это» ее собственный «олимпийский опыт», Кинг отметила, что не соревновалась «с кем-то из страны, которую должны были снимать с соревнований». «А вместо этого дали шлепок по запястью и сделали ребрендинг национального флага», – посетовала Кинг, добавив, что лично на нее «это не так сильно повлияло». Однако ситуация, по словам американки, «отразилась» на Райане Мерфи – «это испортило его олимпийский опыт», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports. Напомним, Мерфи проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 м на спине. Рылов стал первым отечественным пловцом, завоевавшим золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 200 метров на спине с 1988 года. Мерфи предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания. Рылов, комментируя слова Мерфи, заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую 2 августа 2021, 01:58

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде. Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1». Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской. Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». В Сети затравили профессора Гарварда за слова о существовании только двух полов 1 августа 2021, 18:38 Текст: Елена Мирошниченко

Профессор Гарвардского университета Кэрол Хувен обвинили в трансофобии и раскритиковали в соцсетях за ее заявление Fox News о существовании только двух полов. «Факты таковы, что на самом деле существуют два пола – мужской и женский. Это определяется тем, какие половые клетки мы производим», – сказала профессор, обсуждая итоги своего недавнего исследования, передает ее слова РИА «Новости». После этого директор по вопросам многообразия и инклюзивности Гарварда Лора Симона Льюис заявила, что слова коллеги «вредные и трансофобные. «Я разочарована <...> замечаниями, сделанными сотрудником моего департамента», – написала она в Twitter. По ее словам, беременными могут быть не только женщины, но и мужчины-транссексуалы, интерсексуалы и гендерно-неконформные люди. Льюис призвала использовать «инклюзивный язык» – в частности, такие выражения, как «беременные люди». Ее поддержали многие подписчики. «Если вы не можете позаботиться о беременных транс-мужчинах, потому что считаете, что беременными могут быть только женщины, вас следует лишить медицинской лицензии навсегда за то, что вы ставите под смертельную угрозу жизнь мужчины и младенца», – обратилась к Хувен комментатор. В свою очередь профессор Хувен поинтересовалась у Льюис, где та увидела трансофобию и вред для студентов. «Думаю, вы знаете, что я глубоко неравнодушна ко всем своим студентам, но я также думаю и о науке», – написала она. Ранее сообщалось, что в Бельгии хотят официально зарегистрировать третий пол. Правительство страны намерено внести изменения в процедуру регистрации гендерной принадлежности в свидетельствах о рождении, добавив в графу «пол», помимо мужского (М) и женского (Ж), третий вариант – Х. Кроме того, в июне Конституционный суд Бельгии постановил убрать из удостоверений личности определения «мужчина» и «женщина». Газпром сократил закачку газа в ПХГ Европы 2 августа 2021, 03:59

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

С 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Обычно в выходные закачка традиционно растет. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» упали с 84 млн кубометров до 50–60 млн, передает «Интерфакс». В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря 2 августа 2021, 11:21

Фото: SERGEY DOLZHENKO/

EPA/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ярослав Романчук, комментируя инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. В то же время политолог Петр Петровский указал на заинтересованность Запада в этом скандале. «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали. Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук. По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук. Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал». «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику». В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский. По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии. «Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской 2 августа 2021, 07:27

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. «Всего 12 часов прошло, они нам напишут, и мы решим. Как вы знаете, в последние годы мы вводили санкции в их сторону, и довольно жесткие. Будем смотреть, что они нам ответят», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на пресс-конференции на вопрос о возможных санкциях в отношении белорусского НОК. По его словам, Тимановская провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда. «Она провела ночь в отеле при аэропорте в безопасной и защищенной обстановке», – передает ТАСС слова Адамса. Он также подчеркнул, что представители оргкомитета прошлой ночью смогли лично пообщаться с Тимановской, пообещав, что контакты со спортсменкой, направленные на выработку дальнейших действий, продолжатся. «Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорту. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции», – сказал Адамс. Тем временем в МИД Японии сообщили, что оргкомитет Олимпиады в Токио и МОК изучают намерения Тимановской. «Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», – отметили в ведомстве. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Мирошниченко

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. На Украине придумали требования к США из-за «Северного потока – 2» 2 августа 2021, 08:36

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО, заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк. «Думаю, стратегически вопрос «Северного потока – 2» уже решен, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО», – передает РИА «Новости» слова Семенюка. По мнению эксперта, президенту Владимиру Зеленскому стоит поднять эту тему на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом. «Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту. Надеюсь, что такой вопрос будет поднят обязательно», – выразил надежду он. По словам эксперта, после запуска трубопровода якобы возрастет угроза национальной безопасности Украины, при этом газотранспортная система страны на данный момент «уже как использованный материал». «Особый статус союзника вне НАТО – это хорошая альтернатива, пока что лучшая, по моей оценке, которую можно Соединенным Штатам выставить и вести в этом ключе переговоры», – добавил Семенюк. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Роднина высказалась о скандале с Тимановской 2 августа 2021, 13:31

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Этот скандал не красит ни Олимпийские игры, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку, поскольку идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. «То, что Тимановскую заявили на другую дистанцию, к которой она не готовилась – это внутреннее дело команды. Такие случаи бывали и раньше. При этом никто достоверно не знает, насколько тактичным или нетактичным был разговор со спортсменкой, когда ей поменяли дистанцию», – сказала чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. «Поэтому сделать какой-то вывод из этой ситуации сложно», – отметила собеседница, добавив, что ей известны лишь заявления Тимановской и решение НОК Белоруссии. «Мы не знаем позицию команды и Федерации легкой атлетики. Неизвестно, с каким заданием и позицией спортсменка ехала на Олимпиаду. В любом случае переговоры между спортсменами и руководством в подобных ситуациях всегда очень нервные и напряженные для всех сторон», – уточнила Роднина. При этом она указала на политизацию инцидента. «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта независимо от желания спортсменов», – констатировала Роднина. Какое решение в данном случае примет МОК – предположить сложно, признает спортсменка. «В последнее время МОК нередко принимает спорные решения. Но этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения», – полагает Роднина. «Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – заключила она. Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позже появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Затем МИД Франции заявил, что ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской. Сообщалось, что белорусские дипломаты присутствовали в аэропорту Токио 1 августа для оказания легкоатлетке Кристине Тимановской возможной консульско-правовой помощи, но не смогли получить у японской стороны подробности, в связи с чем посольство обратилось с официальной просьбой о предоставлении информации. Тем временем телеканал Sky News сообщил, что Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Названы сроки начала испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс» 1 августа 2021, 18:53

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава России могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). «Компания «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ, участник рынка НТИ «Хелснет»), ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре. <...> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», – передает сообщение ТАСС. Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года. «По результатам доклинических исследований вакцина «Бетувакс-Ков-2» показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 на моделях животных», –пояснили в пресс-службе Платформы НТИ. Ранее Минздрав разрешил провести исследование шестой российской вакцины от COVID. Глава Федерации гандбола пообещал «дать по мозгам» тренеру олимпийской сборной 2 августа 2021, 10:45

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев жестко раскритиковал главного тренера женской национальной команды Алексея Алексеева за ошибки, допущенные по ходу матча против испанок на Олимпиаде в Токио. Женская сборная России по гандболу в понедельник со счетом 34:31 обыграла команду Испании в матче заключительного тура группового этапа олимпийского турнира в Токио. При счете 16:10 в пользу россиянок главный тренер Алексей Алексеев сменил всех игроков, после этого испанки смогли отыграться и на время выйти вперед с разницей в два мяча. Сборная России набрала семь очков и вышла в плей-офф со второго места в группе. «Тренер сегодня разделил команду на первый сорт и на второй. Понимаете? Люди потеряли уверенность. Ведь вся шестерка, вышедшая на замену, она ничем не уступает другой. (Екатерина) Ильина – MVP чемпионата страны. Она почему на лавке сидит? Она не может Дашу (Дмитриеву) подменить в атаке? Она не может создать правильные креативные действия, чтобы Даша отдохнула? Чтобы не падала в конце матча? Мы повторяем ошибки чемпионата мира. Мы хотим загнать один состав, чтобы в концовке турнира у него не осталось сил, а у второго пропала уверенность», – передает РИА «Новости» слова Шишкарева. «Сегодня был будто хорошо срежиссированный спектакль. Помните, я шутил после Бразилии, что мы специально проигрывали, так как были уверены в победе? Сегодня сказанное в полушутку можно повторить. Сегодня допущены не фатальные, но близкие к фатальным ошибки главного тренера. Во второй половине первого тайма заменить сразу шесть человек... Коллеги мне тут говорят, что это произошло случайно. Объясните, как у главного тренера что-то может произойти случайно? Кто-то вышел, кто-то ушел на замену?» – возмутился Шишкарев. Глава ФГР заявил, что у него будет серьезный разговор с главным тренером женской сборной. «Что мешало производить плановую ротацию? Все бы почувствовали уверенность. А теперь у нас два состава, вот что получилось. Разговор с тренером будет серьезный. Я считаю, что так работать, так дискредитировать команду нельзя. Нельзя так издеваться над девчонками! Они – молодцы. Тренер сегодня загубил игру. Получит по мозгам!» – пообещал Шишкарев.