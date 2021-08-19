Байден заявил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что стремительный развал армии Афганистана и приход к власти в республике радикального движения «Талибан» (запрещено в России) якобы невозможно было предвидеть.

«Сценарий, при котором власть [в Афганистане] перешла бы к талибам, строился на представлении о том, что каким-то образом 300-тысячная армия, которую мы натренировали и снарядили, развалится и сдастся. Не думаю, что кто-то предвидел это», – приводит ТАСС слова Байдена, сказанные политиком в интервью телеканалу ABC.

«В докладах нашей разведки не было единогласия. Они говорили о том, что, вероятнее, это могло бы произойти ближе к концу [2021] года», – сказал президент США в ответ на вопрос о том, можно ли было предвидеть стремительный приход талибов к власти в Афганистане.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула».

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.

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