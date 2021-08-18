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Истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в Астраханской области
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Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
«В Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.
Накануне единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту находились три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев, все они погибли. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Для выяснения причин происшествия создана комиссия.
Напомним также, 27 ноября 2020 года взлетевший с авианосца палубный истребитель МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море. Кроме того, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Помимо этого, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель.
Названа причина падения Ил-112В в Подмосковье
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Военно-транспортный самолет Ил-112В свалился в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщили в силовых структурах.
«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – сообщил источник ТАСС. Он пояснил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель отключился бы.
«Самолет шел строго по глиссаде захода на посадку на аэродроме Кубинка, курс ветра был встречным», – сообщили в силовых структурах. По информации источника, с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. «Самолет 30 секунд горел в воздухе», – сказал собеседник агентства.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщали, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В.
Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый.
Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Польский генерал пожаловался на превосходство российских танков
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Устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам, заявил польский генерал-лейтенант Богуслав Самол.
Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане». В ближайшие пять-десять лет Польше придется найти способ обновить свои танки, сказал Самол. Он считает, что их нужно будет разместить в восточной части страны, граничащей с «потенциальным агрессором». По мнению генерала, покупка американских «Абрамсов» серьезно усилит оборонный потенциал Польши, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас устраны есть свыше 200 Leopard 2A4 и 2A5, более 230 Т-72 и около 500 PT-91 Twardy. Польша хочет купить 250 американских танков за 23 млрд злотых (6 млрд долларов). Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки в России.
Названа возможная причина падения Ил-112В
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«Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, говоря о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.
«На видео заметно, что загорелся правый двигатель, а также, что до момента появления пламени, примерно за четыре секунды, был белый выхлоп. Самолет повело вправо и вниз, возможно, от незафлюгированного винта, а может быть, от повреждения в результате пожара органов управления», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Флюгирование винта – поворот лопастей на 85-90 градусов для минимизации лобового сопротивления самолета потоку воздуха. Применяется после отказа двигателя в полете.
«На все эти вопросы сможет ответить только комиссия, которая расшифрует черные ящики, – сказал эксперт. – Но даже если раньше была проблема с двигателем самолета, это не значит, что именно из-за этого могли произойти страшные вещи».
«Понятно, что загорелся двигатель, понятно, что его можно потушить – есть система пожаротушения на борту самолета. Но есть еще гидросистема», – рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, генерал-майор в отставке Магомед Толбоев.
Гидросистема, по его словам, представляет собой очень тонкую, сильно бьющую струю. «Если произошел разрыв гидросферы, то она уже не тушится, это скоростная вещь», – отметил собеседник.
«Я выражаю самые искренние соболезнования. Коля Куимов мой друг и ученик. Он отличный летчик. Но от него уже ничего не зависело», – заключил эксперт.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.
Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
Авиаэксперт прокомментировал пожар двигателя на новейшем Ил-112В
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«На финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение. При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя катастрофу летного образца Ил-112В в Подмосковье.
«Система пожаротушения имеет несколько очередей. Сначала срабатывает датчик, который реагирует на серьезное повышение температуры, после этого, как правило, автоматически задействуется пожаротушение», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Дальнейшее решение, по его словам, остается за экипажем. «Есть вполне конкретные предписания, что нужно делать в той или иной ситуации, начиная от прекращения подачи топлива к силовой установке, заканчивая задействованием системы пожаротушения, – объяснил он. – Но какая последовательность действий была зафиксирована для экипажа Ил-112В и в какой мере экипаж выполнил эти рекомендации, неизвестно. Руководство полетной эксплуатации этого самолета не раскрывало такой информации, скорее всего, ее нет в открытом доступе».
По мнению эксперта, оценить шансы экипажа на спасение машины невозможно, поскольку отсутствуют какие-либо полные данные о том, какая ситуация возникла на борту. «Что касается опасности пожаров на воздушном судне, то одной из очевидных проблем является нарушение целостности коммуникаций. То есть огнем могут быть повреждены трубопроводы и другие важные элементы конструкции, что чревато как минимум потерей управляемости, а как максимум – разрушением конструкции в полете», – рассказывает Пантелеев.
Эксперт уточнил, что, судя по видеокадрам, «на финальном этапе воздушное судно действительно уже не управлялось экипажем и совершало неуправляемое падение». «При этом говорить о прямой связи возгорания и потери управления мы не можем», – добавил Пантелеев.
Также авиаэксперт обратил внимание, что для аварийного покидания воздушного судна экипажу требуется некоторое время. «Если бы ситуация развивалась не так скоротечно и члены экипажа своевременно приняли бы решение об эвакуации с воздушного судна, то, возможно, они могли бы спастись. Но рассуждать на эту тему некорректно», – полагает собеседник.
Пантелеев считает, что теперь произойдет очевидная сдвижка по срокам проведения летных испытаний, поскольку пока второго летного экземпляра самолета Ил-112В нет. Однако он указал на высокую потребность в самолетах такого класса у России, поэтому реализация программы будет несколько отсрочена, но ни в коем случае не прекращена.
«Это легкий военно-транспортный самолет, для которых у отечественных военных есть много задач. А самолеты Ан-26, которые сейчас используются для решения этих задач, морально устарели и в ближайшее десятилетие будут выбывать из силовых ведомств по исчерпании календарного срока их службы. Кроме того, новый самолет обладает улучшенными транспортными возможностями», – считает собеседник.
«Говорить о том, что проблема кроется именно в двигателе ТВ7-117С сейчас оснований нет. Давайте дождемся результатов расследования. На кадрах, которые мы все видели, заметно возгорание в районе двигателя. Сейчас мы не можем однозначно сказать, что именно горело и по какой причине. Данные по возможным причинам возгорания и по срабатыванию системы пожаротушения могут быть получены после анализа бортовых самописцев», – заключил он.
Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник РИА «Новости». В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии», – сообщили в госкорпорации.
Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.
По словам источника в экстренных службах, пилоты до последнего момента пытались спасти борт, боролись за его живучесть, одновременно уводя от жилого сектора.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
По данным источника «Интерфакса», экипаж Ил-112В пытался отключить загоревшийся двигатель и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо, передает Лента.ру. Сообщается, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.
На новом военно-транспортном самолете Ил-112В используется турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ производства АО «ОДК-Климов». На машинах аналогичного класса ранее устанавливались двигатели, которые производились на украинском предприятии «Мотор Сич» и до 2014 года поставлялись для нужд российского авиапрома.
13 августа сообщалось, что Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский. В конце августа его планировали впервые продемонстрировать гостям форума «Армия-2021».
В США признали готовность России к любой войне
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Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия гораздо больше внимания, чем страны-члены НАТО, Россия готова к любой войне, пишет американский журнал The National Interest.
По словам автора статьи Чарли Гао, Россия унаследовала от СССР тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. Так, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях, передает РИА «Новости».
Также российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты.
Кроме того, армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы «Буратино» и «Солнцепек», а также реактивные пехотные огнеметы «Шмель».
В то же время военнослужащие НАТО реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. В странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием; в США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox.
Между тем Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, подытожил автор.
Ранее США назвали «бумажным тигром» и сравнили с Францией перед вторжением Германии.
Названы имена членов экипажа разбившегося Ил-112В
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Опытный образец Ил-112В, потерпевший крушение в Московской области, летел из аэродрома в Кубинке в Раменское, он рухнул в районе населенного пункта Никольское, сообщил источник. Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
«Самолет после падения взорвался и полностью разрушен», – сообщил собеседник РИА «Новости».
«Самолет разрушен и полностью сгорел, сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, на земле нет пострадавших и разрушений.
Источник в экстренных службах сообщил, что перед падением во втором (правом) двигателе самолета произошел пожар. «Вскоре после этого самолет накренился на правый борт, начал терять скорость, перевернулся и упал», – пояснил он.
Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту были три человека: это шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уточнили, что борт потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.
«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», – указали в ОАК.
Он участвовал в испытаниях Ил-96-300ПУ и Ил-76МФ, Ил-114-100 и Ил-112В. Всего летчик освоил свыше 35 типов самолетов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой, а в 1989 году – Центр подготовки летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова.
В 2019 году Куимов командовал экипажем, который проводил первый испытательный полет опытного образца Ил-112В.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.
Озвучены предполагаемые причины крушения Ил-112В
Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.
«Пока две версии: и ошибка пилотирования, и техническая неисправность», – сообщил источник ТАСС.
Тем временем Ростех создает комиссию для расследования аварии опытного Ил-112В.
«Ростех создает внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился сегодня в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке», – сообщили в Ростехе.
Собеседник в корпорации уточнил, что самолет является опытным и находится в стадии испытаний.
Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. Экипаж, по предварительным данным, погиб.
Летчик предположил, как можно было бы избежать катастрофы Ил-112В
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«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя падение самолета Ил-112В из-за отказа системы флюгирования винта.
Источник в силовых структурах сообщил, что у военно-транспортного самолета Ил-112В после возгорания двигателя не сработала система флюгирования, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор. По словам источника, если бы система флюгирования винтов сработала бы, то самолет имел шансы совершить посадку.
«Мне тоже кажется, что причина катастрофы именно в этом. Если винт авиадвигателя останавливается, то его лопасти создают огромное сопротивление воздуха. Чтобы этого не происходило, включается флюгирование винта», – говорит Романов.
Он объясняет, что флюгирование – это поворот лопастей воздушного винта на 90 градусов, когда они становятся ребром к потоку. При таком положении сопротивление воздуха на винты минимально.
«По большей части данная система срабатывает автоматически. На двигатель упавшего самолета изначально было много нареканий. То есть раз такое произошло на невысокой скорости, то можно представить, что было бы на большой – мы бы наблюдали еще более быстрое развитие аварийной ситации», – считает собеседник.
Эксперт напоминает, что кроме автоматического существует и ручной способ включить систему флюгирования. Однако до окочания расследования сложно судить, как именно развивалась ситуация на борту в тот момент, говорит Романов.
«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать. Выход из аварийной ситуации мог быть, но даже опытному летчику в таком стрессовом положении очень сложно найти его - и самое главное, успеть совершить необходимые действия за секунды, чтобы избежать катастрофы», – заключил Романов.
Ранее в Сети появилась видеозапись возгорания двигателя и падения нового военно-транспортного самолета Ил-112В, весь экипаж погиб. Некоторые обстоятельства позволили специалистам выдвинуть ряд версий о причинах этой трагедии.
Стало известно о гибели экипажа разбившегося в Подмосковье Ил-112В
Экипаж опытного Ил-112В, рухнувшего в Московской области, погиб, сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось», – сказал собеседник РИА «Новости».
Экипаж состоял из трех человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю», – добавил он.
По этим данным, за штурвалом разбившегося Ил-112в был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.
Напомним, во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье.
В ОПК рассказали о продолжении летных испытаний Ил-112В
После падения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке программу летных испытаний продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник РИА «Новости» сказал, что «программа летных испытаний будет продолжаться». Сейчас «второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде». Третий и четвертый «опытные самолеты будут подключены к полетам», планируется, что они «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний» летом 2022 года.
Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
Британцы восхитились российскими боевыми кораблями в Ла-Манше
Читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали проход отряда боевых кораблей России во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» через пролив Ла-Манш.
«Российский флот гораздо эффективнее защитил бы наши (британские) берега, чем наш собственный», – считает пользователь Frank Marker, передает РИА «Новости».
«Пока Байден вместе с клоунами и идиотами из своего окружения и из военной иерархии озабочен разрушением Афганистана и превращением мужчин в женщин, русские посылают свой флот во все точки земного шара», – отметил wm0001.
«Может они часть мигрантов с собой заберут?», – задался вопросом Star_chaser.
Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что отряд кораблей и судов обеспечения, в составе которого, помимо «Вице-адмирала Кулакова», также входят корвет «Гремящий» и тральщик «Виктор Емельянов», направляется в Ла-Манш.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца Defender, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Боевой модуль «Охотник» вышел в серийное производство
Новый боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в Ростех) поставлен на серийное производство, рассказали в пресс-службе концерна.
«Универсальный боевой модуль «Охотник» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль покажут на международном форуме «Армия-2021», – передает РИА «Новости» сообщение УВЗ.
В концерне уточнили, что дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. В частности, серия из пяти «Охотников» отгружена на «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К».
«В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей «Тайфун К-53949» с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований. В том числе, на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов», – отметил заместитель гендиректора по спецтехнике АО «НПО «Электромашина» Иван Корольков.
По его словам, благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%.
В 2021 году серийный «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») и на технику производства еще нескольких российских предприятий.
По данным пресс-службы, универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на «Охотник».
Стабилизированная дистанционно управляемая платформа предназначена для наблюдения и ведения боевых действий из защищенного места размещения стрелка. Имеет тепловизионное наблюдение, встроенную диагностику исправности системы, счетчик патронов с индикацией окончания боезапаса, гироскопическую систему стабилизации прицела и оружия, лазерный дальномер. Также в модуле используется автоматический взвод, то есть стрельба происходит полностью дистанционно.
Прицельную стрельбу боевым модулем можно вести при движении на скорости до 20-30 километров в час с поражением цели на расстоянии до 1 километра. Модуль оснащен боекомплектом на 250 патронов. Общий боезапас модуля – 1 тыс. патронов.
Найдены тела всех погибших в катастрофе Ми-8 на Камчатке
Спасатели обнаружили тела еще троих погибших и, предположительно, бортовой самописец на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Вчера была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк, с помощью специального оборудования, в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, «черный ящик». Специалисты попытаются открыть заднюю створку для того, чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», – приводит текст сообщения ТАСС.
В прошлый четверг в Курильское озеро на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. Выжили восемь человек – шесть пассажиров и два члена экипажа. Пострадавшие вертолетом были доставлены в Петропавловск-Камчатский и госпитализированы в Камчатскую краевую больницу. Сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли к месту падения Ми-8 на катерах через три-четыре минуты после крушения.
Корпус вертолета был обнаружен в 500 м от берега на глубине 110 м. Ранее удалось найти тела пятерых пропавших, в том числе погибшего пилота, судьба еще троих была неизвестна. Среди основных версий причин крушения воздушного судна рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения опытного Ил-112В в Московской области, в ролике зафиксированы обломки воздушного судна.
«По данным следствия, 17 августа 2021 года указанный борт выполнял испытательный полет. Во время его перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе населенного пункта Никольское произошло крушение самолета. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель», – говорится в описании к видео на канале СКР в YouTube.
Сейчас создана следственная группа из числа следователей и криминалистов, они работают на месте трагедии. Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. «Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося», – заключили в СК.
Между тем в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что, по предварительным данным с места крушения, в результате падения самолета никто не выжил, передает РИА «Новости».
Также в ОАК подчеркнули, что корпорация окажет необходимую помощь семьям погибших при крушении самолета.
«Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева. ОАК окажет необходимую помощь семьям погибших», – сказали в ОАК.
Там указали, что жертв и разрушений на земле после падения самолета нет.
Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.
Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.
В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.